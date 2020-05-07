safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился: 75+: 1 к 16 65-74: 1 к 40 45-64: 1 к 132 18-44: 1 к 1210 0-17: 0
Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!
Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%
safonovstanislav написав:Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям.
Я правильно понимаю, раз нету, по Вашей версии, достоверной статистики заболевших, а есть только по смертям, то 1/ххх высосано из пальца?
Есть статистика, какой % населения реально переболел. 19.9% - это 1 671 600 человек, из них умерло 14162 человека, вот и считайте реальную смертность. В среднем умирает каждый 118 из заболевших, но если разделить по возрастам получется та статистика, которую я привёл: 75+: 1 к 16 65-74: 1 к 40 45-64: 1 к 132 18-44: 1 к 1210 0-17: 0
safonovstanislav написав:....... На worldometers на весь штат 26365 смертей
Верно. 26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13. Как-то не стыкуется с теми розовыми цифрами, которые Вы привели выше. И это при том, что я считаю явно неправильно - беру отношение ко всем заболевшим, но они ещё не выздоровели, т.е. смерти ещё будут.
Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и получили иммунитет. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные.
ЯЧитатель В NY 14162 смертей, население NY 8.4млн, т.е 168 человек на 100 000 населения на сегодня. 2 дня назад, как раз и было 166 на 100 000 населения
А вообще, я не знаю, зачем я это делаю. Просто будьте внимательны, прежде чем что-то доказывать, иначе будете выглядеть глупо, как сейчас
Открыл вышу ссылку. Cases: 174,709 Confirmed deaths: 14,162 Probable deaths: 5,378 И кто выглядит глупо с шансом выздороветь 99% для лиц младше 65 лет?
Что вам там не нравится? Rates by Age->Rate per 100,000 people->45-64 years->154.18
Т.е., шанс заразиться+умереть в эпицентре эпидемии в возрасте 45-64 года, 1 на 648. С учётом того, что там переболело 20% населения, шанс умереть, если уже заразился 1 на 129, что меньше 1%.
Я не пойму ЯЧитатель, вы реально не можете прочитать данные, или троллите? Я ушёл из дискуссии с вами. Просто, реально, такое впечатление, что вам лет 15, и вы не можете перемножить/поделить несколько чисел. Хотя, скорее всего просто троллите.
safonovstanislav написав:Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и получили иммунитет. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные.
Тест на антитела? Или точно есть тест на иммунитет? Какова его достоверность? Тут даже ПЦР через раз показывают, болен/не болен, таких примеров тьма даже в моём райцентре. Взяли анализ у 5 людей - больны. Через 2 дня повторный - все 5 здоровы. Через неделю ещё раз - опять 5 больных, всё те же люди. Ещё через три дня - опять здоровы. Сейчас опять им сделали тесты, ждём...
Наличие/отсутствие иммунитета на Covid-19 ещё не доказано наукой! Я беру официальные данные, а не "неправильные". Если мы рассуждаем на тему "по слухам, уже переболело 20% населения", то так и надо писать, что по слухам
ЯЧитатель А може трошки по іншому 1 Є люди ,які не захворіють на ковід взагалі.... І не захворіють вони не тому,що жодного разу не стикались з вірусом.а тому що така вже особливість їх організму.А не захворів=виздоровів. Так як вони не захворіють - в них будуть відсутні антитіла....але ж такі люди є, тому при розрахунку треба їх враховувати 2 Є люди ,які перехворіють безсимптомно...Цих також треба врахувати у статистику... 3 Є ті,які захворють і виздоровіють.... 4 Є ті які захворіють і помруть...
От і виходить Смертність від вірусу потрібно рахувати як кількість померлих до загальної кількості населення А не кількість померлих до кількості виявлених чи виздоровівших.
safonovstanislav написав:....... На worldometers на весь штат 26365 смертей
Верно. 26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13.
Лад, маленькое, но существенное уточнение. Из этих 337 тыс заболевших 255 тыс ЕЩЁ БОЛЕЮТ. И вот если все 255 тыс болеющих выздоровеют - тогда и будет радужные 7,8%. А пока что 26 тыс : 82 тыс * 100% = 31,7%
Я там написал, что "считаю явно неправильно", имея ввиду именно это.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.