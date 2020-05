Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1185118611871188> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 211 Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:34 ЯЧитатель написав: safonovstanislav написав: Шанс умереть, если уже заразился:

75+: 1 к 16

65-74: 1 к 40

45-64: 1 к 132

18-44: 1 к 1210

0-17: 0





Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!



Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99% Шанс умереть, если уже заразился:75+: 1 к 1665-74: 1 к 4045-64: 1 к 13218-44: 1 к 12100-17: 0Т.е., если всё-таки заразится, его шансы на смерть 1 из 16;и будут жить дальше!Если возраст, то бояться вообще нечего, т.к.

safonovstanislav написав: Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям. побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно. Так что, адекватная статистика только по смертям.

Я правильно понимаю, раз нету, по Вашей версии, достоверной статистики заболевших, а есть только по смертям, то 1/ххх высосано из пальца? Я правильно понимаю, раз нету, по Вашей версии, достоверной статистики заболевших, а есть только по смертям, то 1/ххх высосано из пальца?

Есть статистика, какой % населения реально переболел. 19.9% - это 1 671 600 человек, из них умерло 14162 человека, вот и считайте реальную смертность. В среднем умирает каждый 118 из заболевших, но если разделить по возрастам получется та статистика, которую я привёл:

75+: 1 к 16

65-74: 1 к 40

45-64: 1 к 132

18-44: 1 к 1210

0-17: 0 Есть статистика, какой % населения реально переболел. 19.9% - это 1 671 600 человек, из них умерло 14162 человека, вот и считайте реальную смертность. В среднем умирает каждый 118 из заболевших, но если разделить по возрастам получется та статистика, которую я привёл:75+: 1 к 1665-74: 1 к 4045-64: 1 к 13218-44: 1 к 12100-17: 0 safonovstanislav Повідомлень: 2727 З нами з: 10.05.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:34 safonovstanislav написав: https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page



ЯЧитатель

В NY 14162 смертей, население NY 8.4млн, т.е 168 человек на 100 000 населения на сегодня. 2 дня назад, как раз и было 166 на 100 000 населения



А вообще, я не знаю, зачем я это делаю. Просто будьте внимательны, прежде чем что-то доказывать, иначе будете выглядеть глупо, как сейчас https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.pageВ NY 14162 смертей, население NY 8.4млн, т.е 168 человек на 100 000 населения на сегодня. 2 дня назад, как раз и было 166 на 100 000 населенияА вообще, я не знаю, зачем я это делаю. Просто будьте внимательны, прежде чем что-то доказывать, иначе будете выглядеть глупо, как сейчас

Открыл вышу ссылку.

Cases: 174,709

Confirmed deaths: 14,162

Probable deaths: 5,378

И кто выглядит глупо с шансом выздороветь 99% для лиц младше 65 лет? Открыл вышу ссылку.Cases: 174,709Confirmed deaths: 14,162Probable deaths: 5,378И кто выглядит глупо с шансом выздороветь 99% для лиц младше 65 лет? ЯЧитатель Повідомлень: 364 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1399 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:39 ЛАД написав: safonovstanislav написав: .......

На worldometers на весь штат 26365 смертей

.......На worldometers на весь штат 26365 смертей

Верно.

26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13. Как-то не стыкуется с теми розовыми цифрами, которые Вы привели выше. И это при том, что я считаю явно неправильно - беру отношение ко всем заболевшим, но они ещё не выздоровели, т.е. смерти ещё будут. Верно.26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13. Как-то не стыкуется с теми розовыми цифрами, которые Вы привели выше. И это при том, что я считаю явно неправильно - беру отношение ко всем заболевшим, но они ещё не выздоровели, т.е. смерти ещё будут.

Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и получили иммунитет. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные. Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и получили иммунитет. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные. safonovstanislav Повідомлень: 2727 З нами з: 10.05.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:54 ЯЧитатель написав: safonovstanislav написав: https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page



ЯЧитатель

В NY 14162 смертей, население NY 8.4млн, т.е 168 человек на 100 000 населения на сегодня. 2 дня назад, как раз и было 166 на 100 000 населения



А вообще, я не знаю, зачем я это делаю. Просто будьте внимательны, прежде чем что-то доказывать, иначе будете выглядеть глупо, как сейчас https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.pageВ NY 14162 смертей, население NY 8.4млн, т.е 168 человек на 100 000 населения на сегодня. 2 дня назад, как раз и было 166 на 100 000 населенияА вообще, я не знаю, зачем я это делаю. Просто будьте внимательны, прежде чем что-то доказывать, иначе будете выглядеть глупо, как сейчас

Открыл вышу ссылку.

Cases: 174,709

Confirmed deaths: 14,162

Probable deaths: 5,378

И кто выглядит глупо с шансом выздороветь 99% для лиц младше 65 лет? Открыл вышу ссылку.Cases: 174,709Confirmed deaths: 14,162Probable deaths: 5,378И кто выглядит глупо с шансом выздороветь 99% для лиц младше 65 лет?

Что вам там не нравится?

Rates by Age->Rate per 100,000 people->45-64 years->154.18



Т.е., шанс заразиться+умереть в эпицентре эпидемии в возрасте 45-64 года, 1 на 648. С учётом того, что там переболело 20% населения, шанс умереть, если уже заразился 1 на 129, что меньше 1%.



Я не пойму ЯЧитатель, вы реально не можете прочитать данные, или троллите? Я ушёл из дискуссии с вами. Просто, реально, такое впечатление, что вам лет 15, и вы не можете перемножить/поделить несколько чисел. Хотя, скорее всего просто троллите. Что вам там не нравится?Rates by Age->Rate per 100,000 people->45-64 years->154.18Т.е., шанс заразиться+умереть в эпицентре эпидемии в возрасте 45-64 года, 1 на 648. С учётом того, что там переболело 20% населения, шанс умереть, если уже заразился 1 на 129, что меньше 1%.Я не пойму, вы реально не можете прочитать данные, или троллите? Я ушёл из дискуссии с вами. Просто, реально, такое впечатление, что вам лет 15, и вы не можете перемножить/поделить несколько чисел. Хотя, скорее всего просто троллите. safonovstanislav Повідомлень: 2727 З нами з: 10.05.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:11 safonovstanislav написав: Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и получили иммунитет. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные. Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные.

Тест на антитела? Или точно есть тест на иммунитет? Какова его достоверность? Тут даже ПЦР через раз показывают, болен/не болен, таких примеров тьма даже в моём райцентре. Взяли анализ у 5 людей - больны. Через 2 дня повторный - все 5 здоровы. Через неделю ещё раз - опять 5 больных, всё те же люди. Ещё через три дня - опять здоровы. Сейчас опять им сделали тесты, ждём...



Наличие/отсутствие иммунитета на Covid-19 ещё не доказано наукой!

Я беру официальные данные, а не "неправильные". Если мы рассуждаем на тему "по слухам, уже переболело 20% населения", то так и надо писать, что по слухам Тест на антитела? Или точно есть тест на иммунитет? Какова его достоверность? Тут даже ПЦР через раз показывают, болен/не болен, таких примеров тьма даже в моём райцентре. Взяли анализ у 5 людей - больны. Через 2 дня повторный - все 5 здоровы. Через неделю ещё раз - опять 5 больных, всё те же люди. Ещё через три дня - опять здоровы. Сейчас опять им сделали тесты, ждём...Наличие/отсутствие иммунитета на Covid-19 ещё не доказано наукой!Я беру официальные данные, а не "неправильные". Если мы рассуждаем на тему "по слухам, уже переболело 20% населения", то так и надо писать, что по слухам ЯЧитатель Повідомлень: 364 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1399 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:51 ЯЧитатель

А може трошки по іншому

1 Є люди ,які не захворіють на ковід взагалі....

І не захворіють вони не тому,що жодного разу не стикались з вірусом.а тому що така вже особливість їх організму.А не захворів=виздоровів.

Так як вони не захворіють - в них будуть відсутні антитіла....але ж такі люди є, тому при розрахунку треба їх враховувати

2 Є люди ,які перехворіють безсимптомно...Цих також треба врахувати у статистику...

3 Є ті,які захворють і виздоровіють....

4 Є ті які захворіють і помруть...



От і виходить

Смертність від вірусу потрібно рахувати як

кількість померлих до загальної кількості населення

А не кількість померлих до кількості виявлених чи виздоровівших. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22657 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10 ЯЧитатель написав: ЛАД написав: safonovstanislav написав: .......

На worldometers на весь штат 26365 смертей

.......На worldometers на весь штат 26365 смертей

Верно.

26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13. Верно.26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13.

Лад, маленькое, но существенное уточнение. Из этих 337 тыс заболевших 255 тыс ЕЩЁ БОЛЕЮТ. И вот если все 255 тыс болеющих выздоровеют - тогда и будет радужные 7,8%. А пока что 26 тыс : 82 тыс * 100% = 31,7% Лад, маленькое, но существенное уточнение. Из этих 337 тыс заболевших 255 тыс ЕЩЁ БОЛЕЮТ. И вот если все 255 тыс болеющих выздоровеют - тогда и будет радужные 7,8%. А пока что 26 тыс : 82 тыс * 100% = 31,7%

Я там написал, что "считаю явно неправильно", имея ввиду именно это. Я там написал, что "считаю явно неправильно", имея ввиду именно это. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16455 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4476 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:20 https://www.ukrnews24.net/uchastniki-sorevnovanij-v-uxane-zayavili-o-zarazhenii-covid-19-v-oktyabre . Оригиналы не искал.

Некоторые участники Всемирных военных игр-2019, которые проходили в китайском Ухане в октябре прошлого года, считают, что переболели коронавирусом осенью, сообщает Le Figaro.

......

Сегодня сообщалось, что коронавирус, который обнаружили у первых заболевших во Франции, не является “потомком” коронавируса из Ухани. При этом болезнь распространялась в стране за недели до того момента, как эпидемия вырвалась за пределы Китая. Не знаю, насколько можно доверять источнику. Оригиналы не искал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16455 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4476 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:45 budivelnik написав: ЯЧитатель

А може трошки по іншому

1 Є люди ,які не захворіють на ковід взагалі....

І не захворіють вони не тому,що жодного разу не стикались з вірусом.а тому що така вже особливість їх організму.А не захворів=виздоровів.

Так як вони не захворіють - в них будуть відсутні антитіла....але ж такі люди є, тому при розрахунку треба їх враховувати

2 Є люди ,які перехворіють безсимптомно...Цих також треба врахувати у статистику...

3 Є ті,які захворють і виздоровіють....

4 Є ті які захворіють і помруть...



От і виходить

Смертність від вірусу потрібно рахувати як

кількість померлих до загальної кількості населення

А не кількість померлих до кількості виявлених чи виздоровівших. А може трошки по іншому1 Є люди ,які не захворіють на ковід взагалі....І не захворіють вони не тому,що жодного разу не стикались з вірусом.а тому що така вже особливість їх організму.А не захворів=виздоровів.Так як вони не захворіють - в них будуть відсутні антитіла....але ж такі люди є, тому при розрахунку треба їх враховувати2 Є люди ,які перехворіють безсимптомно...Цих також треба врахувати у статистику...3 Є ті,які захворють і виздоровіють....4 Є ті які захворіють і помруть...От і виходитьСмертність від вірусу потрібно рахувати яккількість померлих до загальної кількості населенняА не кількість померлих до кількості виявлених чи виздоровівших.

Да, уже скоро можно будет смотреть по Италии реальный охват, в случае, если эпидемия вырвется из под контроля, как это случилось у них.



Пока там от коронавируса умерло аж "целых" 66 людей младше 40 лет, и 23 187 людей старше 70 лет из 10 400 000 человек возраста 70+.



Уже почти всем стало понятно, что эта "эпидемия" - лажа



https://www.statista.com/statistics/110 ... -in-italy/

https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D1%82%D0 ... s?mode=amp Да, уже скоро можно будет смотреть по Италии реальный охват, в случае, если эпидемия вырвется из под контроля, как это случилось у них.Пока там от коронавируса умерло аж "целых" 66 людей младше 40 лет, и 23 187 людей старше 70 лет из 10 400 000 человек возраста 70+.Уже почти всем стало понятно, что эта "эпидемия" - лажа safonovstanislav Повідомлень: 2727 З нами з: 10.05.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:36 freeze написав: По количеству смертей на душу населения Швеция всё дальше отрывается от всех своих соседей. Анализ ситуации с графиками

https://bit.ly/3cfLQ7J По количеству смертей на душу населения Швеция всё дальше отрывается от всех своих соседей. Анализ ситуации с графиками

абсолютно не понятно откуда высосаны эти цифры и графики абсолютно не понятно откуда высосаны эти цифры и графики yama Повідомлень: 2270 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4217 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1185118611871188> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 693 , 694 , 695

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553366

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08