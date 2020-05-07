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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1185118611871188>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:34

  ЯЧитатель написав:
  safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился:
75+: 1 к 16
65-74: 1 к 40
45-64: 1 к 132
18-44: 1 к 1210
0-17: 0


Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!

Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%

  safonovstanislav написав:Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям.

Я правильно понимаю, раз нету, по Вашей версии, достоверной статистики заболевших, а есть только по смертям, то 1/ххх высосано из пальца?

Есть статистика, какой % населения реально переболел. 19.9% - это 1 671 600 человек, из них умерло 14162 человека, вот и считайте реальную смертность. В среднем умирает каждый 118 из заболевших, но если разделить по возрастам получется та статистика, которую я привёл:
75+: 1 к 16
65-74: 1 к 40
45-64: 1 к 132
18-44: 1 к 1210
0-17: 0
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:34

  safonovstanislav написав:https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page

ЯЧитатель
В NY 14162 смертей, население NY 8.4млн, т.е 168 человек на 100 000 населения на сегодня. 2 дня назад, как раз и было 166 на 100 000 населения

А вообще, я не знаю, зачем я это делаю. Просто будьте внимательны, прежде чем что-то доказывать, иначе будете выглядеть глупо, как сейчас

Открыл вышу ссылку.
Cases: 174,709
Confirmed deaths: 14,162
Probable deaths: 5,378
И кто выглядит глупо с шансом выздороветь 99% для лиц младше 65 лет?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:39

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:.......
На worldometers на весь штат 26365 смертей
Зображення

Верно.
26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13. Как-то не стыкуется с теми розовыми цифрами, которые Вы привели выше. И это при том, что я считаю явно неправильно - беру отношение ко всем заболевшим, но они ещё не выздоровели, т.е. смерти ещё будут.

Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и получили иммунитет. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:54

  ЯЧитатель написав:
  safonovstanislav написав:https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page

ЯЧитатель
В NY 14162 смертей, население NY 8.4млн, т.е 168 человек на 100 000 населения на сегодня. 2 дня назад, как раз и было 166 на 100 000 населения

А вообще, я не знаю, зачем я это делаю. Просто будьте внимательны, прежде чем что-то доказывать, иначе будете выглядеть глупо, как сейчас

Открыл вышу ссылку.
Cases: 174,709
Confirmed deaths: 14,162
Probable deaths: 5,378
И кто выглядит глупо с шансом выздороветь 99% для лиц младше 65 лет?

Что вам там не нравится?
Rates by Age->Rate per 100,000 people->45-64 years->154.18

Т.е., шанс заразиться+умереть в эпицентре эпидемии в возрасте 45-64 года, 1 на 648. С учётом того, что там переболело 20% населения, шанс умереть, если уже заразился 1 на 129, что меньше 1%.

Я не пойму ЯЧитатель, вы реально не можете прочитать данные, или троллите? Я ушёл из дискуссии с вами. Просто, реально, такое впечатление, что вам лет 15, и вы не можете перемножить/поделить несколько чисел. Хотя, скорее всего просто троллите.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:11

  safonovstanislav написав:Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и получили иммунитет. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные.

Тест на антитела? Или точно есть тест на иммунитет? Какова его достоверность? Тут даже ПЦР через раз показывают, болен/не болен, таких примеров тьма даже в моём райцентре. Взяли анализ у 5 людей - больны. Через 2 дня повторный - все 5 здоровы. Через неделю ещё раз - опять 5 больных, всё те же люди. Ещё через три дня - опять здоровы. Сейчас опять им сделали тесты, ждём...

Наличие/отсутствие иммунитета на Covid-19 ещё не доказано наукой!
Я беру официальные данные, а не "неправильные". Если мы рассуждаем на тему "по слухам, уже переболело 20% населения", то так и надо писать, что по слухам
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:51

ЯЧитатель
А може трошки по іншому
1 Є люди ,які не захворіють на ковід взагалі....
І не захворіють вони не тому,що жодного разу не стикались з вірусом.а тому що така вже особливість їх організму.А не захворів=виздоровів.
Так як вони не захворіють - в них будуть відсутні антитіла....але ж такі люди є, тому при розрахунку треба їх враховувати
2 Є люди ,які перехворіють безсимптомно...Цих також треба врахувати у статистику...
3 Є ті,які захворють і виздоровіють....
4 Є ті які захворіють і помруть...

От і виходить
Смертність від вірусу потрібно рахувати як
кількість померлих до загальної кількості населення
А не кількість померлих до кількості виявлених чи виздоровівших.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10

  ЯЧитатель написав:
  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:.......
На worldometers на весь штат 26365 смертей
Зображення

Верно.
26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13.

Лад, маленькое, но существенное уточнение. Из этих 337 тыс заболевших 255 тыс ЕЩЁ БОЛЕЮТ. И вот если все 255 тыс болеющих выздоровеют - тогда и будет радужные 7,8%. А пока что 26 тыс : 82 тыс * 100% = 31,7%

Я там написал, что "считаю явно неправильно", имея ввиду именно это.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:20

Не знаю, насколько можно доверять источнику https://www.ukrnews24.net/uchastniki-sorevnovanij-v-uxane-zayavili-o-zarazhenii-covid-19-v-oktyabre. Оригиналы не искал.
Некоторые участники Всемирных военных игр-2019, которые проходили в китайском Ухане в октябре прошлого года, считают, что переболели коронавирусом осенью, сообщает Le Figaro.
......
Сегодня сообщалось, что коронавирус, который обнаружили у первых заболевших во Франции, не является “потомком” коронавируса из Ухани. При этом болезнь распространялась в стране за недели до того момента, как эпидемия вырвалась за пределы Китая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:45

  budivelnik написав:ЯЧитатель
А може трошки по іншому
1 Є люди ,які не захворіють на ковід взагалі....
І не захворіють вони не тому,що жодного разу не стикались з вірусом.а тому що така вже особливість їх організму.А не захворів=виздоровів.
Так як вони не захворіють - в них будуть відсутні антитіла....але ж такі люди є, тому при розрахунку треба їх враховувати
2 Є люди ,які перехворіють безсимптомно...Цих також треба врахувати у статистику...
3 Є ті,які захворють і виздоровіють....
4 Є ті які захворіють і помруть...

От і виходить
Смертність від вірусу потрібно рахувати як
кількість померлих до загальної кількості населення
А не кількість померлих до кількості виявлених чи виздоровівших.

Да, уже скоро можно будет смотреть по Италии реальный охват, в случае, если эпидемия вырвется из под контроля, как это случилось у них.

Пока там от коронавируса умерло аж "целых" 66 людей младше 40 лет, и 23 187 людей старше 70 лет из 10 400 000 человек возраста 70+.

Уже почти всем стало понятно, что эта "эпидемия" - лажа

https://www.statista.com/statistics/110 ... -in-italy/
https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D1%82%D0 ... s?mode=amp
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:36

  freeze написав:По количеству смертей на душу населения Швеция всё дальше отрывается от всех своих соседей. Анализ ситуации с графиками
https://bit.ly/3cfLQ7J

абсолютно не понятно откуда высосаны эти цифры и графики :?:
yama
 
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