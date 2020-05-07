Та давайте уже вообще не стесняйтесь из 7 млрд. людей померло 271791 человек. Что составляет 0,004%. Это глупые правители придумали флеш-моб покажи ж*** в госпитале и нехватку мест в моргах... А болезни нет и вообще в вакцинах чипы, Михалков бред не покажет на главном ТВ... Слушайте, а в какой сфере Вы работаете что так рветесь из карантина?
ЛАД написав:Всё это хорошо, но не отменяет моего удивления по поводу Индии. Всё же условия в Дели и Нью-Йорке, как мне кажется, сильно отличаются. Правда, в Нью-Йорке не был. Но скопление людей и антисанитария в Индии поразили. При этом результаты США и Индии несравнимы.
как это не парадоксально, но жизнь в стерильных условиях приводит к снижению имунитета, а антисанитария "закаливает" иммунитет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
ЛАД, 1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ. 2) Кернес желает открыть Вам метро, Кличко пока говорит приятные для меня вещи, что метро когда-нибудь попозже. Я всегда предпочитаю учиться на чужих действиях. Если Кернес будет прав, о чем можно судить в период месяц-полтора, будет отлично, если нет - печальный опыт жизней харьковчан. Я лично хочу признать какой он гигант мысли на практике в конце и своё полное поражение, и после уже радостно открывать Киев для флая. Вот такая я наглая морда [/quote] мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите[/quote] Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.