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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1185118611871188

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:37

  safonovstanislav написав:Да, уже скоро можно будет смотреть по Италии реальный охват, в случае, если эпидемия вырвется из под контроля, как это случилось у них.

Пока там от коронавируса умерло аж "целых" 66 людей младше 40 лет, и 23 187 людей старше 70 лет из 10 400 000 человек возраста 70+.

Уже почти всем стало понятно, что эта "эпидемия" - лажа

https://www.statista.com/statistics/110 ... -in-italy/
https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D1%82%D0 ... s?mode=amp

Та давайте уже вообще не стесняйтесь из 7 млрд. людей померло 271791 человек. Что составляет 0,004%. Это глупые правители придумали флеш-моб покажи ж*** в госпитале и нехватку мест в моргах... А болезни нет и вообще в вакцинах чипы, Михалков бред не покажет на главном ТВ...
Слушайте, а в какой сфере Вы работаете что так рветесь из карантина?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:56

  ЛАД написав:Всё это хорошо, но не отменяет моего удивления по поводу Индии.
Всё же условия в Дели и Нью-Йорке, как мне кажется, сильно отличаются. Правда, в Нью-Йорке не был. Но скопление людей и антисанитария в Индии поразили.
При этом результаты США и Индии несравнимы.

как это не парадоксально, но жизнь в стерильных условиях приводит к снижению имунитета, а антисанитария "закаливает" иммунитет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:59

  flyman написав:Придумав як розвантажити громадський транспорт і метро запустити.
Тре просто щоб менше пасажирів їздило:
мальчики по парним дням,
дєвочкі по непарним.

Мене в правітєльство совєтніком.

а вы будете мальчиков и девочек определять по половым признакам или по гендерной самоидентичности?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:04

  Тракторист написав:
  flyman написав:Придумав як розвантажити громадський транспорт і метро запустити.
Тре просто щоб менше пасажирів їздило:
мальчики по парним дням,
дєвочкі по непарним.

Мене в правітєльство совєтніком.

а вы будете мальчиков и девочек определять по половым признакам или по гендерной самоидентичности?...

А в паспотрних даних що пишуть?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:По количеству смертей на душу населения Швеция всё дальше отрывается от всех своих соседей. Анализ ситуации с графиками
https://bit.ly/3cfLQ7J

абсолютно не понятно откуда высосаны эти цифры и графики :?:


https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:09

  flyman написав:
  Тракторист написав:
  flyman написав:Придумав як розвантажити громадський транспорт і метро запустити.
Тре просто щоб менше пасажирів їздило:
мальчики по парним дням,
дєвочкі по непарним.

Мене в правітєльство совєтніком.

а вы будете мальчиков и девочек определять по половым признакам или по гендерной самоидентичности?...

А в паспотрних даних що пишуть?

это же не по европейски и будет ещё проблема с неопределившимися... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:55

  ЛАД написав:Даже в весьма благополучной Германии ... смертность составила 5%

в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:08

ЛАД,
1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ.
2) Кернес желает открыть Вам метро, Кличко пока говорит приятные для меня вещи, что метро когда-нибудь попозже. Я всегда предпочитаю учиться на чужих действиях. Если Кернес будет прав, о чем можно судить в период месяц-полтора, будет отлично, если нет - печальный опыт жизней харьковчан. Я лично хочу признать какой он гигант мысли на практике в конце и своё полное поражение, и после уже радостно открывать Киев для флая. Вот такая я наглая морда ;)[/quote]
мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите[/quote]
Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.
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