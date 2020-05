Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:04

Тракторист написав: flyman написав: Придумав як розвантажити громадський транспорт і метро запустити.

Тре просто щоб менше пасажирів їздило:

мальчики по парним дням,

дєвочкі по непарним.



а вы будете мальчиков и девочек определять по половым признакам или по гендерной самоидентичности?...

А в паспотрних даних що пишуть?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

