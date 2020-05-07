Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:08

ЛАД,1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ.2) Кернес желает открыть Вам метро, Кличко пока говорит приятные для меня вещи, что метро когда-нибудь попозже. Я всегда предпочитаю учиться на чужих действиях. Если Кернес будет прав, о чем можно судить в период месяц-полтора, будет отлично, если нет - печальный опыт жизней харьковчан. Я лично хочу признать какой он гигант мысли на практике в конце и своё полное поражение, и после уже радостно открывать Киев для флая. Вот такая я наглая морда[/quote]мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите[/quote]Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.