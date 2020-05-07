Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:37
Та давайте уже вообще не стесняйтесь из 7 млрд. людей померло 271791 человек. Что составляет 0,004%. Это глупые правители придумали флеш-моб покажи ж*** в госпитале и нехватку мест в моргах... А болезни нет и вообще в вакцинах чипы, Михалков бред не покажет на главном ТВ...
Слушайте, а в какой сфере Вы работаете что так рветесь из карантина?
stm
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:56
ЛАД написав:
Всё это хорошо, но не отменяет моего удивления по поводу Индии.
Всё же условия в Дели и Нью-Йорке, как мне кажется, сильно отличаются. Правда, в Нью-Йорке не был. Но скопление людей и антисанитария в Индии поразили.
При этом результаты США и Индии несравнимы.
как это не парадоксально, но жизнь в стерильных условиях приводит к снижению имунитета, а антисанитария "закаливает" иммунитет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:59
flyman написав:
Придумав як розвантажити громадський транспорт і метро запустити.
Тре просто щоб менше пасажирів їздило:
мальчики по парним дням,
дєвочкі по непарним.
Мене в правітєльство совєтніком.
а вы будете мальчиков и девочек определять по половым признакам или по гендерной самоидентичности?...
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:04
Тракторист написав: flyman написав:
Придумав як розвантажити громадський транспорт і метро запустити.
Тре просто щоб менше пасажирів їздило:
мальчики по парним дням,
дєвочкі по непарним.
Мене в правітєльство совєтніком.
а вы будете мальчиков и девочек определять по половым признакам или по гендерной самоидентичности?...
А в паспотрних даних що пишуть?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:05
yama написав: freeze написав:
По количеству смертей на душу населения Швеция всё дальше отрывается от всех своих соседей. Анализ ситуации с графиками
https://bit.ly/3cfLQ7J
абсолютно не понятно откуда высосаны эти цифры и графики
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:09
flyman написав: Тракторист написав: flyman написав:
Придумав як розвантажити громадський транспорт і метро запустити.
Тре просто щоб менше пасажирів їздило:
мальчики по парним дням,
дєвочкі по непарним.
Мене в правітєльство совєтніком.
а вы будете мальчиков и девочек определять по половым признакам или по гендерной самоидентичности?...
А в паспотрних даних що пишуть?
это же не по европейски и будет ещё проблема с неопределившимися...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:55
ЛАД написав:
Даже в весьма благополучной Германии ... смертность составила 5%
в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:08
мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите[/quote]
Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.
Tat_888
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:24
Tat_888 написав:
Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.
а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:35
Тракторист написав: Tat_888 написав:
Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.
а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...
Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус
stm
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