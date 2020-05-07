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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1186118711881189

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:37

  stm написав:
  Тракторист написав:
  Tat_888 написав:Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.

а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...

Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус

а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:56

  stm написав:
  Тракторист написав:
  Tat_888 написав:Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.

а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...

Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус

а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.

в метро вентиляція, що аж здуває...

представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:00

Дела лабораторные

Скандалы с тестированием ширятся по Украине, и вот они таки докатились до Киева.
На текущий момент лаборатория на Эстонской практически парализована. В очереди на исследования более восьми тысяч и количество биоматериала все нарастает.
Еще три недели назад результатов нужно было ждать три дня. Сейчас никто даже не может назвать реальные сроки. Даже в больницах прекратили забор тестов у контактных сотрудников.
В чем же причина? Нехватка оборудования - это понятно. Но вдруг резко встал вопрос и с персоналом.
Лаборанты пахали все предыдущие месяцы нонстоп, невзирая бешенную на переработку. Им обещали все компенсировать. Но... Получив ЗП, они буквально прослезились - зарплату за апрель им еще и имели наглость урезать(слава "медреформе"!)
Естественно, ни о каких переработках сотрудники лаборатории слышать больше не хотят.
Ось така фигня, малята... (С)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:06

  flyman написав:
  stm написав:
  Тракторист написав:а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...

Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус

а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.

в метро вентиляція, що аж здуває...

представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс.

Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше? Какой транспорт довезёт вас быстрее, что бы вы его выбрали что бы добраться до любого конца города 3 миллионика?
На сегодня единственное действенное - это карантин, который заключается действительно в торможении возможностей вашего передвижения, что бы вирус вспышка была ЛОКАЛЬНА и сразу ЗАМЕТНА ибо не заметишь, а потом лови по 3000 больных в день.

И про комфорт, я понимаю что вам и не только не терпится стать Израильским пациентом 24/7. Я читала и смеялась насколько наши возможности могут быть опасны в такой ситуации...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:20

  stm написав:
  Тракторист написав:
  Tat_888 написав:Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.

а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...

Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус

Вот и проветривайте офис
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:23

  stm написав:Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше?

Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:39

  Тракторист написав:а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?

Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно.
Schmit
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П'ят 08 тра, 2020 14:08
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