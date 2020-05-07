|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:37
stm написав: Тракторист написав: Tat_888 написав:
Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.
а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...
Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус
а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4582
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:56
stm написав: Тракторист написав: Tat_888 написав:
Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.
а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...
Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус
а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.
в метро вентиляція, що аж здуває...
представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19073
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1070 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:00
Скандалы с тестированием ширятся по Украине, и вот они таки докатились до Киева.
На текущий момент лаборатория на Эстонской практически парализована. В очереди на исследования более восьми тысяч и количество биоматериала все нарастает.
Еще три недели назад результатов нужно было ждать три дня. Сейчас никто даже не может назвать реальные сроки. Даже в больницах прекратили забор тестов у контактных сотрудников.
В чем же причина? Нехватка оборудования - это понятно. Но вдруг резко встал вопрос и с персоналом.
Лаборанты пахали все предыдущие месяцы нонстоп, невзирая бешенную на переработку. Им обещали все компенсировать. Но... Получив ЗП, они буквально прослезились - зарплату за апрель им еще и имели наглость урезать(слава "медреформе"!)
Естественно, ни о каких переработках сотрудники лаборатории слышать больше не хотят.
Ось така фигня, малята... (С)
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9656
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1110 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:06
flyman написав: stm написав: Тракторист написав:
а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...
Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус
а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.
в метро вентиляція, що аж здуває...
представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс.
Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше? Какой транспорт довезёт вас быстрее, что бы вы его выбрали что бы добраться до любого конца города 3 миллионика?
На сегодня единственное действенное - это карантин, который заключается действительно в торможении возможностей вашего передвижения, что бы вирус вспышка была ЛОКАЛЬНА и сразу ЗАМЕТНА ибо не заметишь, а потом лови по 3000 больных в день.
И про комфорт, я понимаю что вам и не только не терпится стать Израильским пациентом 24/7. Я читала и смеялась насколько наши возможности могут быть опасны в такой ситуации...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2287
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:20
stm написав: Тракторист написав: Tat_888 написав:
Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.
а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...
Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус
Вот и проветривайте офис
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2842
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:23
stm написав:
Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше?
Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2842
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:39
Тракторист написав:
а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?
Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6941
|1553431
|
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
|