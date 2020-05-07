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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1186118711881189 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 211 Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:37 stm написав: Тракторист написав: Tat_888 написав: Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством. Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.

а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?... а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...

Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус

а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро? а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4582 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:56 stm написав: Тракторист написав: Tat_888 написав: Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством. Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.

а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?... а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...

Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус

а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.



в метро вентиляція, що аж здуває...



представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс. а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.в метро вентиляція, що аж здуває...представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19073 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:00 Дела лабораторные Скандалы с тестированием ширятся по Украине, и вот они таки докатились до Киева.

На текущий момент лаборатория на Эстонской практически парализована. В очереди на исследования более восьми тысяч и количество биоматериала все нарастает.

Еще три недели назад результатов нужно было ждать три дня. Сейчас никто даже не может назвать реальные сроки. Даже в больницах прекратили забор тестов у контактных сотрудников.

В чем же причина? Нехватка оборудования - это понятно. Но вдруг резко встал вопрос и с персоналом.

Лаборанты пахали все предыдущие месяцы нонстоп, невзирая бешенную на переработку. Им обещали все компенсировать. Но... Получив ЗП, они буквально прослезились - зарплату за апрель им еще и имели наглость урезать(слава "медреформе"!)

Естественно, ни о каких переработках сотрудники лаборатории слышать больше не хотят.

Ось така фигня, малята... (С) antey1969 1

Повідомлень: 9656 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1110 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:06 flyman написав: stm написав: Тракторист написав: а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?... а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...

Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус

а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.



в метро вентиляція, що аж здуває...



представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс. а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.в метро вентиляція, що аж здуває...представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс.

Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше? Какой транспорт довезёт вас быстрее, что бы вы его выбрали что бы добраться до любого конца города 3 миллионика?

На сегодня единственное действенное - это карантин, который заключается действительно в торможении возможностей вашего передвижения, что бы вирус вспышка была ЛОКАЛЬНА и сразу ЗАМЕТНА ибо не заметишь, а потом лови по 3000 больных в день.



И про комфорт, я понимаю что вам и не только не терпится стать Израильским пациентом 24/7. Я читала и смеялась насколько наши возможности могут быть опасны в такой ситуации... Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше? Какой транспорт довезёт вас быстрее, что бы вы его выбрали что бы добраться до любого конца города 3 миллионика?На сегодня единственное действенное - это карантин, который заключается действительно в торможении возможностей вашего передвижения, что бы вирус вспышка была ЛОКАЛЬНА и сразу ЗАМЕТНА ибо не заметишь, а потом лови по 3000 больных в день.И про комфорт, я понимаю что вам и не только не терпится стать Израильским пациентом 24/7. Я читала и смеялась насколько наши возможности могут быть опасны в такой ситуации... stm

Повідомлень: 2287 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:20 stm написав: Тракторист написав: Tat_888 написав: Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством. Не обязательно самому на метро ездить, достаточно одного сотрудника в офисе ,который ездит в метро и однажды проедется с неудачным соседством.

а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?... а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...

Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус

Вот и проветривайте офис Вот и проветривайте офис juristkostya Повідомлень: 2842 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:23 stm написав: Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше? Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше?

Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая. Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая. juristkostya Повідомлень: 2842 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:39 Тракторист написав: а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро? а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?

Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно. Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно. Schmit

Повідомлень: 1222 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1186118711881189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553431

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08