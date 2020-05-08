Скандалы с тестированием ширятся по Украине, и вот они таки докатились до Киева. На текущий момент лаборатория на Эстонской практически парализована. В очереди на исследования более восьми тысяч и количество биоматериала все нарастает. Еще три недели назад результатов нужно было ждать три дня. Сейчас никто даже не может назвать реальные сроки. Даже в больницах прекратили забор тестов у контактных сотрудников. В чем же причина? Нехватка оборудования - это понятно. Но вдруг резко встал вопрос и с персоналом. Лаборанты пахали все предыдущие месяцы нонстоп, невзирая бешенную на переработку. Им обещали все компенсировать. Но... Получив ЗП, они буквально прослезились - зарплату за апрель им еще и имели наглость урезать(слава "медреформе"!) Естественно, ни о каких переработках сотрудники лаборатории слышать больше не хотят. Ось така фигня, малята... (С)
Тракторист написав:а чем метро опасней трамвая, тролейбуса или автобуса? или вы думаете что у 100% сотрудников офисов есть персональный транспорт?...
Закрытое пространство. Уже упоминалось проветривание на улицу = плюс. Закрытое пространство = минус
а наземний транспорт, як 150 років тому - відкриті конки та кабріолети. ггг.
в метро вентиляція, що аж здуває...
представляю +30 на вулиці і маршрутка тіпа Богдан...комфорт збс.
Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше? Какой транспорт довезёт вас быстрее, что бы вы его выбрали что бы добраться до любого конца города 3 миллионика? На сегодня единственное действенное - это карантин, который заключается действительно в торможении возможностей вашего передвижения, что бы вирус вспышка была ЛОКАЛЬНА и сразу ЗАМЕТНА ибо не заметишь, а потом лови по 3000 больных в день.
И про комфорт, я понимаю что вам и не только не терпится стать Израильским пациентом 24/7. Я читала и смеялась насколько наши возможности могут быть опасны в такой ситуации...
Тракторист написав:а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?
Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно.
stm написав:Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше?
Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая.
Буду проветривать офис, Николя, мне больше ничего и не остаётся ))) улица обычно чуть дальше в одном из самых глубоких метро... И просить юриста закрыть глаза и смоделировать движение потоков воздуха до улицы самая бессмысленная идея. Флай помогайте )))
stm написав: И просить юриста закрыть глаза и смоделировать движение потоков воздуха до улицы самая бессмысленная идея. Флай помогайте )))
"Каждый станционный комплекс и многие тоннельные перегоны имеют вентиляционную шахту, которая предназначена для непрерывного воздухообмена, естественной либо принудительной вентиляции подземных сооружений метрополитена. Каждая такая шахта состоит из трёх частей: вентиляционная камера, вентиляционный ствол и вентиляционный киоск. Венткиоск – это и есть наземная часть, которую мы можем видеть с поверхности. Они размещены неподалёку от станций или тоннелей и обычно имеют на двери кодовое обозначение: буквы Вш или Ш, трёх- или четырёхзначный номер.
В режиме притока шахта принимает воздух из поверхности и подаёт его в перегонные тоннели, а в режиме вытяжки – наоборот, выдувает воздух из тоннелей на поверхность. Режимы работы шахты сменяются зимой и летом. Подачу воздуха по тоннелям обеспечивают сами поезда, которые выступают в качестве поршня, поезда же являются и главным источником нагрева воздуха.