Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте. + то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
antey1969 написав:Скандалы с тестированием ширятся по Украине, и вот они таки докатились до Киева. На текущий момент лаборатория на Эстонской практически парализована. В очереди на исследования более восьми тысяч и количество биоматериала все нарастает. Еще три недели назад результатов нужно было ждать три дня. Сейчас никто даже не может назвать реальные сроки. Даже в больницах прекратили забор тестов у контактных сотрудников. В чем же причина? Нехватка оборудования - это понятно. Но вдруг резко встал вопрос и с персоналом. Лаборанты пахали все предыдущие месяцы нонстоп, невзирая бешенную на переработку. Им обещали все компенсировать. Но... Получив ЗП, они буквально прослезились - зарплату за апрель им еще и имели наглость урезать(слава "медреформе"!) Естественно, ни о каких переработках сотрудники лаборатории слышать больше не хотят. Ось така фигня, малята... (С)
beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте. + то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.
там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает.