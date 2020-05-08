Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:41

juristkostya написав: ЛАД написав: beee написав: Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро. Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.

+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта. Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.

там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает. там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает.

Кость, у меня логика следить. Япония начинает увеличиваться количество случаев, видимо в Токио, выходит премьер говорит "мы все должны потерпеть и закрываем метро до улучшений" количество случаев 15000 всего, 590 смертей, новых случаев за сегодня +98Выходит мэр города М говорит про воздухообмен по х.з. кубометров меняем фильтры по два раза и всё зашибись! 187859 всего случаев, 1723 смертей всего, +10699 за сегодня. Дело абсолютно не в боязни, я разрешаю любому приобретать коллективный иммунитет без меня. Все кто меня знают, всегда улыбаются когда в разговоре который я пытаюсь аргументировать с примерами (листик в тоннели с машинами как летает? Прямо и на выход?) в конце я обычно говорю: там обрыв - туда нельзя... но... вам туда можно