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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 118811891190119111921193>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересно написано.
Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.

Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.

https://bit.ly/35GnL7K
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:05

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Даже в весьма благополучной Германии ... смертность составила 5%

в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...


Простите, оговорился - не смертность, а летальность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:15

  beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.
+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:19

  antey1969 написав:Скандалы с тестированием ширятся по Украине, и вот они таки докатились до Киева.
На текущий момент лаборатория на Эстонской практически парализована. В очереди на исследования более восьми тысяч и количество биоматериала все нарастает.
Еще три недели назад результатов нужно было ждать три дня. Сейчас никто даже не может назвать реальные сроки. Даже в больницах прекратили забор тестов у контактных сотрудников.
В чем же причина? Нехватка оборудования - это понятно. Но вдруг резко встал вопрос и с персоналом.
Лаборанты пахали все предыдущие месяцы нонстоп, невзирая бешенную на переработку. Им обещали все компенсировать. Но... Получив ЗП, они буквально прослезились - зарплату за апрель им еще и имели наглость урезать(слава "медреформе"!)
Естественно, ни о каких переработках сотрудники лаборатории слышать больше не хотят.
Ось така фигня, малята... (С)


как всегда все через ж*** .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:23

  ЛАД написав:
  beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.
+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.

там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.
лечение за 1 день https://www.youtube.com/watch?v=6nbqsUKxDWU
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:41

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.
+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.

там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает.

Кость, у меня логика следить. Япония начинает увеличиваться количество случаев, видимо в Токио, выходит премьер говорит "мы все должны потерпеть и закрываем метро до улучшений" количество случаев 15000 всего, 590 смертей, новых случаев за сегодня +98
Выходит мэр города М говорит про воздухообмен по х.з. кубометров меняем фильтры по два раза и всё зашибись! 187859 всего случаев, 1723 смертей всего, +10699 за сегодня. Дело абсолютно не в боязни, я разрешаю любому приобретать коллективный иммунитет без меня. Все кто меня знают, всегда улыбаются когда в разговоре который я пытаюсь аргументировать с примерами (листик в тоннели с машинами как летает? Прямо и на выход?) в конце я обычно говорю: там обрыв - туда нельзя... но... вам туда можно ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Япония начинает увеличиваться количество случаев, видимо в Токио, выходит премьер говорит "мы все должны потерпеть и закрываем метро до улучшений" количество случаев 15000 всего, 590 смертей, новых случаев за сегодня +98
при возобновлении деловой активности заболеваемость неизбежно подрастёт. Но нет оснований утверждать, что дело именно в метро. Офисы - да, магазины - да. Метро - в последнюю очередь. По объективным причинам, которые были изложены техническим языком выше.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:11

  beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Експеримент з рухом повітря в транспорті не важко було б провести: аерозоль, підсвітка і т.і. Гадаю, вже хтось провів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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