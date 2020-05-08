Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте. + то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
antey1969 написав:Скандалы с тестированием ширятся по Украине, и вот они таки докатились до Киева. На текущий момент лаборатория на Эстонской практически парализована. В очереди на исследования более восьми тысяч и количество биоматериала все нарастает. Еще три недели назад результатов нужно было ждать три дня. Сейчас никто даже не может назвать реальные сроки. Даже в больницах прекратили забор тестов у контактных сотрудников. В чем же причина? Нехватка оборудования - это понятно. Но вдруг резко встал вопрос и с персоналом. Лаборанты пахали все предыдущие месяцы нонстоп, невзирая бешенную на переработку. Им обещали все компенсировать. Но... Получив ЗП, они буквально прослезились - зарплату за апрель им еще и имели наглость урезать(слава "медреформе"!) Естественно, ни о каких переработках сотрудники лаборатории слышать больше не хотят. Ось така фигня, малята... (С)
beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте. + то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.
там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает.
beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте. + то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.
там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает.
Кость, у меня логика следить. Япония начинает увеличиваться количество случаев, видимо в Токио, выходит премьер говорит "мы все должны потерпеть и закрываем метро до улучшений" количество случаев 15000 всего, 590 смертей, новых случаев за сегодня +98 Выходит мэр города М говорит про воздухообмен по х.з. кубометров меняем фильтры по два раза и всё зашибись! 187859 всего случаев, 1723 смертей всего, +10699 за сегодня. Дело абсолютно не в боязни, я разрешаю любому приобретать коллективный иммунитет без меня. Все кто меня знают, всегда улыбаются когда в разговоре который я пытаюсь аргументировать с примерами (листик в тоннели с машинами как летает? Прямо и на выход?) в конце я обычно говорю: там обрыв - туда нельзя... но... вам туда можно
stm написав:Япония начинает увеличиваться количество случаев, видимо в Токио, выходит премьер говорит "мы все должны потерпеть и закрываем метро до улучшений" количество случаев 15000 всего, 590 смертей, новых случаев за сегодня +98
при возобновлении деловой активности заболеваемость неизбежно подрастёт. Но нет оснований утверждать, что дело именно в метро. Офисы - да, магазины - да. Метро - в последнюю очередь. По объективным причинам, которые были изложены техническим языком выше.
beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
Експеримент з рухом повітря в транспорті не важко було б провести: аерозоль, підсвітка і т.і. Гадаю, вже хтось провів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell