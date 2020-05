Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11891190119111921193> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 212 Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:11 через две недели обещают +30 .

кто будет носить эти маски .

уже сейчас процентов 60-70 забили на эти маски moldashavanin

Повідомлень: 584 З нами з: 22.07.11 Подякував: 212 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:14 https://www.mk.ru/social/2020/05/08/zhiteli-dagestana-obratilis-k-putinu-statistika-smertey-uzhasaet-lecheniya-net.html .

В такое (преуменьшение/скрытие проблем в провинции и на окраинах) могу поверить. Такое , в меньшей степени, возможно и у нас. К вопросу о российской статистике по короне -В такое (преуменьшение/скрытие проблем в провинции и на окраинах) могу поверить. Такое , в меньшей степени, возможно и у нас. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16460 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4477 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:19

Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1225 З нами з: 07.10.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:20 moldashavanin написав: через две недели обещают +30 .

кто будет носить эти маски .

уже сейчас процентов 60-70 забили на эти маски через две недели обещают +30 .кто будет носить эти маски .уже сейчас процентов 60-70 забили на эти маски

О масках - https://www.mk.ru/social/2020/05/06/virusolog-rasskazal-o-neozhidannoy-opasnosti-nosheniya-maski-v-tepluyu-pogodu.html

В общем же в жару, срок службы такой маски всего лишь 20 минут, а не два часа, как принято считать. А все из-за того, что в ней быстрее накапливается влага. О масках - Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16460 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4477 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:22 centurionus написав: Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

И что можно сказать по этой фотографии? И что можно сказать по этой фотографии? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16460 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4477 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:24 centurionus написав: Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

а как вы оцениваете интенсивность вентиляции по этому фото? а как вы оцениваете интенсивность вентиляции по этому фото? juristkostya Повідомлень: 2852 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:30 Schmit написав: Тракторист написав: а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро? а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?

Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно. Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно.

и что тогда кроме идиотизма мешает открыть метро при условии что все пассажиры будут в масках?... и что тогда кроме идиотизма мешает открыть метро при условии что все пассажиры будут в масках?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4585 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:32 centurionus написав: Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).



Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.

Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше beee Повідомлень: 27 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:37 beee написав:

Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.

Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше

Вы ничё не понимаете.

Почитайте, что пишет специалист:

".(листик в тоннели с машинами как летает? Прямо и на выход?)"



Ясно же, что человек фундаментально рубит в системах вентиляции. А вы тут про какие-то жалкие миллионы кубометров сутки, прости господи.... Да он в офисе веером помахал - и то больше вирусов развеял. Вы ничё не понимаете.Почитайте, что пишет специалист:".(листик в тоннели с машинами как летает? Прямо и на выход?)"Ясно же, что человек фундаментально рубит в системах вентиляции. А вы тут про какие-то жалкие миллионы кубометров сутки, прости господи.... Да он в офисе веером помахал - и то больше вирусов развеял. juristkostya Повідомлень: 2852 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:38 ЛАД написав: centurionus написав: Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

.... Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).....

И что можно сказать по этой фотографии? И что можно сказать по этой фотографии?

Сказати можна те ж саме, що написано - прочитавши вголос. Сказати можна те ж саме, що написано - прочитавши вголос. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1225 З нами з: 07.10.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 11891190119111921193> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: centurionus Сибарит і 7 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 693 , 694 , 695

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553462

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08