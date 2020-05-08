RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11891190119111921193>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:11

через две недели обещают +30 .
кто будет носить эти маски .
уже сейчас процентов 60-70 забили на эти маски
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 584
З нами з: 22.07.11
Подякував: 212 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:14

К вопросу о российской статистике по короне - https://www.mk.ru/social/2020/05/08/zhiteli-dagestana-obratilis-k-putinu-statistika-smertey-uzhasaet-lecheniya-net.html.
В такое (преуменьшение/скрытие проблем в провинции и на окраинах) могу поверить. Такое , в меньшей степени, возможно и у нас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16460
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4477 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:19

Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 07.10.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:20

  moldashavanin написав:через две недели обещают +30 .
кто будет носить эти маски .
уже сейчас процентов 60-70 забили на эти маски

О масках - https://www.mk.ru/social/2020/05/06/virusolog-rasskazal-o-neozhidannoy-opasnosti-nosheniya-maski-v-tepluyu-pogodu.html
В общем же в жару, срок службы такой маски всего лишь 20 минут, а не два часа, как принято считать. А все из-за того, что в ней быстрее накапливается влага.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16460
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4477 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:22

  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
Зображення

И что можно сказать по этой фотографии?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16460
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4477 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:24

  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

а как вы оцениваете интенсивность вентиляции по этому фото?
juristkostya
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:30

  Schmit написав:
  Тракторист написав:а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?

Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно.

и что тогда кроме идиотизма мешает открыть метро при условии что все пассажиры будут в масках?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 06.08.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:32

  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
Зображення


Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.
Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше
beee
 
Повідомлень: 27
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:37

  beee написав:
Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.
Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше

Вы ничё не понимаете.
Почитайте, что пишет специалист:
".(листик в тоннели с машинами как летает? Прямо и на выход?)"

Ясно же, что человек фундаментально рубит в системах вентиляции. А вы тут про какие-то жалкие миллионы кубометров сутки, прости господи.... Да он в офисе веером помахал - и то больше вирусов развеял.
juristkostya
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:38

  ЛАД написав:
  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
....

И что можно сказать по этой фотографии?

Сказати можна те ж саме, що написано - прочитавши вголос.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 07.10.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11891190119111921193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Сибарит, stm і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553462
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.