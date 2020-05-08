Тракторист написав:а чем закрытое пространство в трамвае, тролейбусе и автобусе безопасней от закрытого пространства в вагоне метро?
Везде одинаково безопасно, если все будут в масках, любых. Для этого народ должен быть умен и дисциплинирован. К сожалению, украинцы этим не отличаются. У одного маска на бороде, у другого – висит на растянутых резинках для галочки, а третьим маски не нужны вообще – с пеной у рта и драками готовы отстаивать свое право ходить без маски где угодно.
и что тогда кроме идиотизма мешает открыть метро при условии что все пассажиры будут в масках?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы. Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше
beee написав: Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы. Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше
Вы ничё не понимаете. Почитайте, что пишет специалист: ".(листик в тоннели с машинами как летает? Прямо и на выход?)"
Ясно же, что человек фундаментально рубит в системах вентиляции. А вы тут про какие-то жалкие миллионы кубометров сутки, прости господи.... Да он в офисе веером помахал - и то больше вирусов развеял.