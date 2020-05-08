beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте. + то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.
там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает.
людей с верминофобией (боязнью заражения бактериальной или вирусной инфекцией) не так уж много и они в первую очередь должны обратиться к своему психиатру, а зачем же мучать остальные 99,99% нормальных людей?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы. Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше
Зрозуміло без недоречних розповідей про вентиляцію, що досить буде аерозолю в повітрі для зараження від сусіда. Хочете вентиляції "справжньої" - подивіться, як це робиться для BSL-4.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что москвичи смогут находиться без масок и перчаток после 12 мая только дома и в отдельном рабочем кабинете.
"Общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и двух перчатках", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, что такое общественное место, в котором необходимо носить маску и перчатки с 12 мая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен