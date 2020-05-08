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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1190119111921193>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:38

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.
+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.

там, судя по всему, человек истерически боится заболеть, логика не работает.

людей с верминофобией (боязнью заражения бактериальной или вирусной инфекцией) не так уж много и они в первую очередь должны обратиться к своему психиатру, а зачем же мучать остальные 99,99% нормальных людей?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:39

  centurionus написав:
  ЛАД написав:
  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
....

И что можно сказать по этой фотографии?

Сказати можна те ж саме, що написано - прочитавши вголос.

ещё раз:
какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:43

  beee написав:
  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
Зображення


Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.
Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше

Зрозуміло без недоречних розповідей про вентиляцію, що досить буде аерозолю в повітрі для зараження від сусіда. Хочете вентиляції "справжньої" - подивіться, як це робиться для BSL-4.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Зрозуміло без недоречних розповідей про вентиляцію, що досить буде аерозолю в повітрі для зараження від сусіда.
чтобы оценить концентрация аэрозоля в воздухе, как раз и необходимо знать интенсивность вентиляции.
То, что персонально вы этого не понимаете, не меняет дело по сути. Учитесь.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:47

  juristkostya написав:
  centurionus написав:
  ЛАД написав:И что можно сказать по этой фотографии?

Сказати можна те ж саме, що написано - прочитавши вголос.

ещё раз:
какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото?

Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?
Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:51

  centurionus написав:
  juristkostya написав:
  centurionus написав:Сказати можна те ж саме, що написано - прочитавши вголос.

ещё раз:
какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото?

Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?
Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски.

где на этом фото:
- концентрация аэрозоля
- пути его распространения
- сравнение с аналогичными показателями для трамвая/магазина/офиса
?

Без понимания всего этого невозможно сделать вывод об опасности метро на фоне разрешённых сегодня мест концентрации людей
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:51

  juristkostya написав:
  centurionus написав:Зрозуміло без недоречних розповідей про вентиляцію, що досить буде аерозолю в повітрі для зараження від сусіда.
чтобы оценить концентрация аэрозоля в воздухе, как раз и необходимо знать .
То, что персонально вы этого не понимаете, не меняет дело по сути. Учитесь.

Тільки неадекват не побачить, що дим стоїть в вагоні. Яка тут "интенсивность вентиляции"?
Не треба мене "вчити", і я не скажу в яку подорож йти.
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 08 тра, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что москвичи смогут находиться без масок и перчаток после 12 мая только дома и в отдельном рабочем кабинете.

"Общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни.
Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и двух перчатках", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, что такое общественное место, в котором необходимо носить маску и перчатки с 12 мая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:54

  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:54

  centurionus написав:
  juristkostya написав:
  centurionus написав:Зрозуміло без недоречних розповідей про вентиляцію, що досить буде аерозолю в повітрі для зараження від сусіда.
чтобы оценить концентрация аэрозоля в воздухе, как раз и необходимо знать .
То, что персонально вы этого не понимаете, не меняет дело по сути. Учитесь.

Тільки неадекват не побачить, що дим стоїть в вагоні. Яка тут "интенсивность вентиляции"?
Не треба мене "вчити", і я не скажу в яку подорож йти.
ну да, дым, у пожарных учения.

Проведите такие же мероприятия в супермаркете, сделайте замеры концентрации взвешенных частиц - и тогда сможете рассуждать о какой-то особой опасности метро.
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