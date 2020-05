Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:43

beee написав: centurionus написав: Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).



Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.

Схоже, несхоже. Ванга проиграет законам физики, эффекту поршня, огромных, можно сказать, громадных размеров вент шахт, огромному воздухообмену, который вынуждено заложен из-за закрытости системы.

Можете слать малюнки хоть со словом (техническим термином) х.й на шлеме, а воздухообмен и скорость потока и равенства притока и такой же вытяжки, не станет меньше

Зрозуміло без недоречних розповідей про вентиляцію, що досить буде аерозолю в повітрі для зараження від сусіда. Хочете вентиляції "справжньої" - подивіться, як це робиться для BSL-4.

