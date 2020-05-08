Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:52

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что москвичи смогут находиться без масок и перчаток после 12 мая только дома и в отдельном рабочем кабинете.



"Общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни.

Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и двух перчатках", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, что такое общественное место, в котором необходимо носить маску и перчатки с 12 мая.

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