Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1190119111921193 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 212 Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:56 Тракторист написав: centurionus написав: Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише). Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади... при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади...

он реально думает, что если бросить дымовую шашку в магазин или трамвай, там не будет задымления. "Само рассосётся". он реально думает, что если бросить дымовую шашку в магазин или трамвай, там не будет задымления. "Само рассосётся". juristkostya Повідомлень: 2852 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 00:00 juristkostya написав: centurionus написав: juristkostya написав: ещё раз:

какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото? ещё раз:какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото?

Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?

Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски. Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски.

где на этом фото:

- концентрация аэрозоля

- пути его распространения

- сравнение с аналогичными показателями для трамвая/магазина/офиса

?



Без понимания всего этого невозможно сделать вывод об опасности метро на фоне разрешённых сегодня мест концентрации людей где на этом фото:- концентрация аэрозоля- пути его распространения- сравнение с аналогичными показателями для трамвая/магазина/офисаБез понимания всего этого невозможно сделать вывод об опасности метро на фоне разрешённых сегодня мест концентрации людей

Звйміться самі цими несенітницями.

Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.

Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок. Звйміться самі цими несенітницями.Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1225 З нами з: 07.10.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 00:00 stm написав: juristkostya написав: stm написав: Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше? Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше? Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая. Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая. Буду проветривать офис, Николя, мне больше ничего и не остаётся ))) улица обычно чуть дальше в одном из самых глубоких метро... И просить юриста закрыть глаза и смоделировать движение потоков воздуха до улицы самая бессмысленная идея. Флай помогайте ))) Буду проветривать офис, Николя, мне больше ничего и не остаётся ))) улица обычно чуть дальше в одном из самых глубоких метро... И просить юриста закрыть глаза и смоделировать движение потоков воздуха до улицы самая бессмысленная идея. Флай помогайте )))

Это ваше киевское метро самое глубокое в мире.

А в Харькове вход на большинство станций прямо из подземных переходов. Сквозняки жуткие. Поэтому в Харькове могли бы и открыть. Это ваше киевское метро самое глубокое в мире.А в Харькове вход на большинство станций прямо из подземных переходов. Сквозняки жуткие. Поэтому в Харькове могли бы и открыть. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17196 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1861 раз. Подякували: 2714 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1190119111921193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553462

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08