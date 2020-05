Додано: Суб 09 тра, 2020 00:00

juristkostya написав: centurionus написав: juristkostya написав: ещё раз:

какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото? ещё раз:какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото?

Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?

где на этом фото:

- концентрация аэрозоля

- пути его распространения

- сравнение с аналогичными показателями для трамвая/магазина/офиса

?



Звйміться самі цими несенітницями.

Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.

