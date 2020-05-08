RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 119111921193119411951196>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:56

  Тракторист написав:
  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади...

он реально думает, что если бросить дымовую шашку в магазин или трамвай, там не будет задымления. "Само рассосётся".
juristkostya
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:00

  juristkostya написав:
  centurionus написав:
  juristkostya написав:ещё раз:
какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото?

Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?
Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски.

где на этом фото:
- концентрация аэрозоля
- пути его распространения
- сравнение с аналогичными показателями для трамвая/магазина/офиса
?

Без понимания всего этого невозможно сделать вывод об опасности метро на фоне разрешённых сегодня мест концентрации людей

Звйміться самі цими несенітницями.
Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.
Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 07.10.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:00

  stm написав:
  juristkostya написав:
  stm написав:Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше?
Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая.
Буду проветривать офис, Николя, мне больше ничего и не остаётся ))) улица обычно чуть дальше в одном из самых глубоких метро... И просить юриста закрыть глаза и смоделировать движение потоков воздуха до улицы самая бессмысленная идея. Флай помогайте )))

Это ваше киевское метро самое глубокое в мире.
А в Харькове вход на большинство станций прямо из подземных переходов. Сквозняки жуткие. Поэтому в Харькове могли бы и открыть.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17197
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:05

  juristkostya написав:Проведите такие же мероприятия в супермаркете, сделайте замеры концентрации взвешенных частиц - и тогда сможете рассуждать о какой-то особой опасности метро.

небольшое дополнение: во всех помещениях с механической вентиляции в тёплое время года находится на порядок безопасней чем в большинстве жилых помещений с естественной вентиляцией, которая обеспечивает расчётный воздухообмен в помещениях только при температуре наружного воздуха не выше +5 градусов Цельсия, а в летнее время когда наружная температура равна температуре в помещении или больше его она просто не работает...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4591
З нами з: 06.08.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:05

  centurionus написав:
  juristkostya написав:
  centurionus написав:Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?
Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски.

где на этом фото:
- концентрация аэрозоля
- пути его распространения
- сравнение с аналогичными показателями для трамвая/магазина/офиса
?

Без понимания всего этого невозможно сделать вывод об опасности метро на фоне разрешённых сегодня мест концентрации людей

Звйміться самі цими несенітницями.
Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.
Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок.

алё, вам русским языком говорят: аналогичный аэрозоль будет намного дольше выветриваться из магазина или трамвая. Которые никто не закрывал на карантин.
И заходить туда вы не боитесь, хотя там риски реально выше.

Ни в каком другом общественном учреждении нет такого мощного воздухообмена, как в метро. Ну, только на открытом рынке при хорошем ветре.
juristkostya
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:06

  Тракторист написав:
  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади...

І це чудово.
Як це когось врятує від зараження від сусіда по вагону, який виділяє інфікований аерозоль? Аерозоль не зникне моментально з вагону.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 07.10.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Это ваше киевское метро самое глубокое в мире.

там аж две действительно глубокие станции.
А в среднем, ничего особенного, половина одной из веток вообще по поверхности шпарит.
juristkostya
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  juristkostya написав:Проведите такие же мероприятия в супермаркете, сделайте замеры концентрации взвешенных частиц - и тогда сможете рассуждать о какой-то особой опасности метро.

небольшое дополнение: во всех помещениях с механической вентиляции в тёплое время года находится на порядок безопасней чем в большинстве жилых помещений с естественной вентиляцией, которая обеспечивает расчётный воздухообмен в помещениях только при температуре наружного воздуха не выше +5 градусов Цельсия, а в летнее время когда наружная температура равна температуре в помещении или больше его она просто не работает...


Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16660
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4171 раз.
Подякували: 6653 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:08

  Starikan написав:Это ваше киевское метро самое глубокое в мире.
А в Харькове вход на большинство станций прямо из подземных переходов. Сквозняки жуткие. Поэтому в Харькове могли бы и открыть.

Как киевлянка я Вас полностью поддерживаю! Дайте людям метро в Харьков, им - работа+иммунитет, мне - цихфры ))) потом даже выдавать медаль и сертификат за смелость каждому с пометкой дата и время, так потом контакты отслеживать легче )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Як це когось врятує від зараження від сусіда по вагону, який виділяє інфікований аерозоль? Аерозоль не зникне моментально з вагону.

спасёт самым непосредственным образом: снизит концентрацию аэрозоля в воздухе.
ОРВИ отступают с наступлением тепла именно потому, что везде открываются окна и улучшается вентиляция. Эффект наблюдается уже много десятилетий.
juristkostya
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 119111921193119411951196>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, ЛАД і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18826)
09.05.2020 01:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.