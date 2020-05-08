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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:56
Тракторист написав: centurionus написав:
Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади...
он реально думает, что если бросить дымовую шашку в магазин или трамвай, там не будет задымления. "Само рассосётся".
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:00
juristkostya написав: centurionus написав: juristkostya написав:
ещё раз:
какие выводы о системе вентиляции вы делает из этого фото?
Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?
Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски.
где на этом фото:
- концентрация аэрозоля
- пути его распространения
- сравнение с аналогичными показателями для трамвая/магазина/офиса
?
Без понимания всего этого невозможно сделать вывод об опасности метро на фоне разрешённых сегодня мест концентрации людей
Звйміться самі цими несенітницями.
Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.
Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:00
stm написав: juristkostya написав: stm написав:
Куда здувает, Флай? На платформу? На соседние вагоны? Где стоит сколько людей? какой транспорт вмещает больше?
Вы вообще бывали в метро? Станьте в дверях станции, и ощутите, какой постоянный сквозняк шурует в сторону улицы. Вентиляция покруче любого трамвая.
Буду проветривать офис, Николя, мне больше ничего и не остаётся ))) улица обычно чуть дальше в одном из самых глубоких метро... И просить юриста закрыть глаза и смоделировать движение потоков воздуха до улицы самая бессмысленная идея. Флай помогайте )))
Это ваше киевское метро самое глубокое в мире.
А в Харькове вход на большинство станций прямо из подземных переходов. Сквозняки жуткие. Поэтому в Харькове могли бы и открыть.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:05
juristkostya написав:
Проведите такие же мероприятия в супермаркете, сделайте замеры концентрации взвешенных частиц - и тогда сможете рассуждать о какой-то особой опасности метро.
небольшое дополнение: во всех помещениях с механической вентиляции в тёплое время года находится на порядок безопасней чем в большинстве жилых помещений с естественной вентиляцией, которая обеспечивает расчётный воздухообмен в помещениях только при температуре наружного воздуха не выше +5 градусов Цельсия, а в летнее время когда наружная температура равна температуре в помещении или больше его она просто не работает...
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:05
centurionus написав: juristkostya написав: centurionus написав:
Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?
Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски.
где на этом фото:
- концентрация аэрозоля
- пути его распространения
- сравнение с аналогичными показателями для трамвая/магазина/офиса
?
Без понимания всего этого невозможно сделать вывод об опасности метро на фоне разрешённых сегодня мест концентрации людей
Звйміться самі цими несенітницями.
Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.
Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок.
алё, вам русским языком говорят: аналогичный аэрозоль будет намного дольше выветриваться из магазина или трамвая. Которые никто не закрывал на карантин.
И заходить туда вы не боитесь, хотя там риски реально выше.
Ни в каком другом общественном учреждении нет такого мощного воздухообмена, как в метро. Ну, только на открытом рынке при хорошем ветре.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:06
Тракторист написав: centurionus написав:
Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади...
І це чудово.
Як це когось врятує від зараження від сусіда по вагону, який виділяє інфікований аерозоль? Аерозоль не зникне моментально з вагону.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:07
Starikan написав:
Это ваше киевское метро самое глубокое в мире.
там аж две действительно глубокие станции.
А в среднем, ничего особенного, половина одной из веток вообще по поверхности шпарит.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:08
Тракторист написав: juristkostya написав:
Проведите такие же мероприятия в супермаркете, сделайте замеры концентрации взвешенных частиц - и тогда сможете рассуждать о какой-то особой опасности метро.
небольшое дополнение: во всех помещениях с механической вентиляции в тёплое время года находится на порядок безопасней чем в большинстве жилых помещений с естественной вентиляцией, которая обеспечивает расчётный воздухообмен в помещениях только при температуре наружного воздуха не выше +5 градусов Цельсия, а в летнее время когда наружная температура равна температуре в помещении или больше его она просто не работает...
Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:08
Starikan написав:
Это ваше киевское метро самое глубокое в мире.
А в Харькове вход на большинство станций прямо из подземных переходов. Сквозняки жуткие. Поэтому в Харькове могли бы и открыть.
Как киевлянка я Вас полностью поддерживаю! Дайте людям метро в Харьков, им - работа+иммунитет, мне - цихфры ))) потом даже выдавать медаль и сертификат за смелость каждому с пометкой дата и время, так потом контакты отслеживать легче )))
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:10
centurionus написав:
Як це когось врятує від зараження від сусіда по вагону, який виділяє інфікований аерозоль? Аерозоль не зникне моментально з вагону.
спасёт самым непосредственным образом: снизит концентрацию аэрозоля в воздухе.
ОРВИ отступают с наступлением тепла именно потому, что везде открываются окна и улучшается вентиляция. Эффект наблюдается уже много десятилетий.
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