Додано: Суб 09 тра, 2020 00:21

juristkostya написав: centurionus написав: Звйміться самі цими несенітницями.

Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.

Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок. Звйміться самі цими несенітницями.Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок.

алё, вам русским языком говорят: аналогичный аэрозоль будет намного дольше выветриваться из магазина или трамвая. Которые никто не закрывал на карантин.

И заходить туда вы не боитесь, хотя там риски реально выше.



Ни в каком другом общественном учреждении нет такого мощного воздухообмена, как в метро. Ну, только на открытом рынке при хорошем ветре. алё, вам русским языком говорят: аналогичный аэрозоль будет намного дольше выветриваться из магазина или трамвая. Которые никто не закрывал на карантин.И заходить туда вы не боитесь, хотя там риски реально выше.Ни в каком другом общественном учреждении нет такого мощного воздухообмена, как в метро. Ну, только на открытом рынке при хорошем ветре.

Альокай своїй мамі.

В чому ти хочеш переконати адекватних людей? Що в метро не можна заразитися, бо там супервентиляція? Ну-ну. Альокай своїй мамі.В чому ти хочеш переконати адекватних людей? Що в метро не можна заразитися, бо там супервентиляція? Ну-ну.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell