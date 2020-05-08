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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:10
centurionus написав:
Ще раз, для альтернативно обдарованих, - досить буде аерозолю, щоб раз дихнути. Не видно?
Для себе робіть висновки, які хочете. Мені начхати абсолютно. Без маски.
По-моему, вы постоянно троллите.
В игнор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:12
freeze написав:
Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.
а вы уже изучили систему вентиляции кораблей?
Тогда, если можно, сравните с системой в метро по ключевым позициям, хотя бы по интенсивности (кубов в сутки).
С нетерпением жду цифр, знаю, вы глубокий специалист в этих вопросах.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:13
Пересекли рубеж в 4 000 000 зараженных за время эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:18
juristkostya написав: freeze написав:
Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.
а вы уже изучили систему вентиляции кораблей?
Тогда, если можно, сравните с системой в метро по ключевым позициям, хотя бы по интенсивности (кубов в сутки).
С нетерпением жду цифр, знаю, вы глубокий специалист в этих вопросах.
Откуда вы взяли, что я специалист по метро ?
А по судам участвовал в длительных морских экспедициях, представляю.
Брат вообще отвечает за системы кондиционирования на судах по своей должности.
А вы я смотрю, кроме юриспруденции, тоже поплавали по морям ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:20
centurionus написав: Тракторист написав: centurionus написав:
Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
при проектировании метро система вентиляция расчитывается на воздухообмен не менее 50 м3/час наружного воздуха на 1 пассажира при максимальном пассажиропотоке. например для сравнения такой воздухообмен в жилом помещении будет при условии что на 1 человека приходится не менее 17 м2 жилой площади...
І це чудово.
Як це когось врятує від зараження від сусіда по вагону, який виділяє інфікований аерозоль? Аерозоль не зникне моментально з вагону.
если у вас есть боязнь заражения, то можете не пользоваться метро, но остальные 99,99% жителей хотят его использовать...
вероятность заражения в вагоне метро вероятней всего будет меньше, чем вероятность заражения в наземном городском транспорте хотя бы по той причине, что в метро можно доехать в 1,5-2 раза быстрее чем в наземном транспорте...
кроме того закрытие метро выглыдит идиотизмом при наличии в то же время чартеных (а через 2 недели и регулярных) авиарейсов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:21
juristkostya написав: centurionus написав:
Звйміться самі цими несенітницями.
Будь яка психічно здорова людина бачить дим (і почула б його на місці). І за 3-5 секунд він нікуди не зникне.
Дим - це теж аерозоль, про всяк випадок.
алё, вам русским языком говорят: аналогичный аэрозоль будет намного дольше выветриваться из магазина или трамвая. Которые никто не закрывал на карантин.
И заходить туда вы не боитесь, хотя там риски реально выше.
Ни в каком другом общественном учреждении нет такого мощного воздухообмена, как в метро. Ну, только на открытом рынке при хорошем ветре.
Альокай своїй мамі.
В чому ти хочеш переконати адекватних людей? Що в метро не можна заразитися, бо там супервентиляція? Ну-ну.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:24
freeze написав: Тракторист написав: juristkostya написав:
Проведите такие же мероприятия в супермаркете, сделайте замеры концентрации взвешенных частиц - и тогда сможете рассуждать о какой-то особой опасности метро.
небольшое дополнение: во всех помещениях с механической вентиляции в тёплое время года находится на порядок безопасней чем в большинстве жилых помещений с естественной вентиляцией, которая обеспечивает расчётный воздухообмен в помещениях только при температуре наружного воздуха не выше +5 градусов Цельсия, а в летнее время когда наружная температура равна температуре в помещении или больше его она просто не работает...
Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.
и у вас есть доказательства, что эти заражения были связаны с вентиляцией этих объектов?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:25
freeze написав:
Откуда вы взяли, что я специалист по метро ?
а зачем тогда проводили аналогию между кораблями и метро? Я, грешным делом, был уверен, что чтобы сравнивать два предмета, надо хорошо знать оба...
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:27
stm написав:
Дайте людям метро в Харьков, им - работа+иммунитет, мне - цихфры )))
я правильно понимаю, что вы уже полтора месяца не заходили в магазин/трамвай/почту/банк, где с вентиляцией всё ещё страшнее, чем в метро?
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:27
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.
а вы уже изучили систему вентиляции кораблей?
Тогда, если можно, сравните с системой в метро по ключевым позициям, хотя бы по интенсивности (кубов в сутки).
С нетерпением жду цифр, знаю, вы глубокий специалист в этих вопросах.
Откуда вы взяли, что я специалист по метро ?
А по судам участвовал в длительных морских экспедициях, представляю.
Брат вообще отвечает за системы кондиционирования на судах по своей должности.
А вы я смотрю, кроме юриспруденции, тоже поплавали по морям ?
Є тут фахівці з усіх проблем.
Варто було б на форумі реєструвати учасників після проходження психологічних тестів.
Тутешній мозкознавець, д-р Х., схвально б поставився до цього, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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