Додано: Суб 09 тра, 2020 00:44

ЛАД написав: moldashavanin написав: через две недели обещают +30 .

кто будет носить эти маски .

О масках - https://www.mk.ru/social/2020/05/06/virusolog-rasskazal-o-neozhidannoy-opasnosti-nosheniya-maski-v-tepluyu-pogodu.html

В общем же в жару, срок службы такой маски всего лишь 20 минут, а не два часа, как принято считать. А все из-за того, что в ней быстрее накапливается влага. О масках -



хирургически маски защищают лишь окружающих - это давно известно. но скажу так - обеспечить тесное прилегание возле носа маски класса ффп3 тоже очень сложно - сужу практически всегда по запотевающим при выдохе очкам. но зато носить эту маску можно намного дольше - и брызгать на нее каким нибудь кутасептом тоже очень легко

