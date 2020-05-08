это я скажу адекватным.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:29
Нет, на корабле и круизном и военном принят очень тесный контакт в карантин, и каждый бежит к больному что бы постоять рядом для иммунитета ))) а в метро - не принят )))
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:30
небольшое дополнение: кроме воздухообмена одним из решающих факторов в летний период является более высокий уровень ультрофиалета как по интенсивности, так и по продолжительности...
кроме того в летнее время по мнению медиков не последнее значение для укрепления иммунитета имеют свежие фрукты и зелень в рационе питания...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:32
Ти б знання юриспруденції підлатав. І пунктуації російської. Кому пропустив.
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 09 тра, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:33
В палаті є у вас там?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:44
хирургически маски защищают лишь окружающих - это давно известно. но скажу так - обеспечить тесное прилегание возле носа маски класса ффп3 тоже очень сложно - сужу практически всегда по запотевающим при выдохе очкам. но зато носить эту маску можно намного дольше - и брызгать на нее каким нибудь кутасептом тоже очень легко
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:45
при всей информативности, увы, глаз цепляется за признаки пропаганды:) то "професиональные реаниматологи" то "отличное оборудование" и проч... работают, отрабатывают
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:46
Только неадекват может делать вывод об эксперименте по фотографии, не зная условий эксперимента.
Если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет что надо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:47
Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?
Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Неудивительно, товарищ джек-пот фактически поймал, трое выживших после ИВЛ как я понял из нескольких десятков умерших в этой Коммунарке. Можно и поблагодарить.
Кстати пациент на фото довольно молодой, как он попал на такое обострение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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