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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1193119411951196>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:В чому ти хочеш переконати адекватних людей?
это я скажу адекватным.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:29

  Тракторист написав:
  freeze написав:Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.

и у вас есть доказательства, что эти заражения были связаны с вентиляцией этих объектов?

Нет, на корабле и круизном и военном принят очень тесный контакт в карантин, и каждый бежит к больному что бы постоять рядом для иммунитета ))) а в метро - не принят )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:30

  juristkostya написав:
  centurionus написав:Як це когось врятує від зараження від сусіда по вагону, який виділяє інфікований аерозоль? Аерозоль не зникне моментально з вагону.

спасёт самым непосредственным образом: снизит концентрацию аэрозоля в воздухе.
ОРВИ отступают с наступлением тепла именно потому, что везде открываются окна и улучшается вентиляция. Эффект наблюдается уже много десятилетий.

небольшое дополнение: кроме воздухообмена одним из решающих факторов в летний период является более высокий уровень ультрофиалета как по интенсивности, так и по продолжительности...

кроме того в летнее время по мнению медиков не последнее значение для укрепления иммунитета имеют свежие фрукты и зелень в рационе питания...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:32

  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда вы взяли, что я специалист по метро ?
а зачем тогда проводили аналогию между кораблями и метро? Я, грешным делом, был уверен, что
,
чтобы сравнивать два предмета, надо хорошо знать оба...

Ти б знання юриспруденції підлатав. І пунктуації російської. Кому пропустив.
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 09 тра, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:33

  juristkostya написав:
  centurionus написав:В чому ти хочеш переконати адекватних людей?
это я скажу адекватным.

В палаті є у вас там?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:44

  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:через две недели обещают +30 .
кто будет носить эти маски .
уже сейчас процентов 60-70 забили на эти маски

О масках - https://www.mk.ru/social/2020/05/06/virusolog-rasskazal-o-neozhidannoy-opasnosti-nosheniya-maski-v-tepluyu-pogodu.html
В общем же в жару, срок службы такой маски всего лишь 20 минут, а не два часа, как принято считать. А все из-за того, что в ней быстрее накапливается влага.


хирургически маски защищают лишь окружающих - это давно известно. но скажу так - обеспечить тесное прилегание возле носа маски класса ффп3 тоже очень сложно - сужу практически всегда по запотевающим при выдохе очкам. но зато носить эту маску можно намного дольше - и брызгать на нее каким нибудь кутасептом тоже очень легко
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:45

  freeze написав:Интересно написано.
Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.

Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.

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при всей информативности, увы, глаз цепляется за признаки пропаганды:) то "професиональные реаниматологи" то "отличное оборудование" и проч... работают, отрабатывают
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:46

  centurionus написав:
  juristkostya написав:
  centurionus написав:Зрозуміло без недоречних розповідей про вентиляцію, що досить буде аерозолю в повітрі для зараження від сусіда.
чтобы оценить концентрация аэрозоля в воздухе, как раз и необходимо знать .
То, что персонально вы этого не понимаете, не меняет дело по сути. Учитесь.

Тільки неадекват не побачить, що дим стоїть в вагоні. Яка тут "интенсивность вентиляции"?
Не треба мене "вчити", і я не скажу в яку подорож йти.

Только неадекват может делать вывод об эксперименте по фотографии, не зная условий эксперимента.
Если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет что надо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:47

Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?
Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Diman написав:
  freeze написав:Интересно написано.
Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.

Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.

https://bit.ly/35GnL7K
при всей информативности, увы, глаз цепляется за признаки пропаганды:) то "професиональные реаниматологи" то "отличное оборудование" и проч... работают, отрабатывают


Неудивительно, товарищ джек-пот фактически поймал, трое выживших после ИВЛ как я понял из нескольких десятков умерших в этой Коммунарке. Можно и поблагодарить.
Кстати пациент на фото довольно молодой, как он попал на такое обострение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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