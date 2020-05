Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1193119411951196 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 212 Додано: Суб 09 тра, 2020 00:54 centurionus написав: Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?

Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити. Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.

если бы метро в период карантина было бы действительно опасным, то вероятней всего его бы также закрывали и в европейских городах, но в Берлине, Праге и т.д. этого не делали. аналогично и с пригородным и междугородним железнодорожным транспортом... может быть всё же проблема не в "консерватори"? (если не в курсе о чём это, то почитайте Жванецкого). если бы метро в период карантина было бы действительно опасным, то вероятней всего его бы также закрывали и в европейских городах, но в Берлине, Праге и т.д. этого не делали. аналогично и с пригородным и междугородним железнодорожным транспортом... может быть всё же проблема не в "консерватори"? (если не в курсе о чём это, то почитайте Жванецкого). "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4591 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 00:57 freeze написав: .....

Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту. .....Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.

Авианосец примерно=казарма. Или хуже.

При казарменной "плотности населения" даже не знаю, какую надо сделать вентиляцию, чтобы избежать массового заражения.



На круизных судах принудительная циркуляция или вентиляция? Не знаю.



Ну и речь не о безопасности метро, а о том опаснее ли оно набитого пассажирами наземного транспорта. Авианосец примерно=казарма. Или хуже.При казарменной "плотности населения" даже не знаю, какую надо сделать вентиляцию, чтобы избежать массового заражения.На круизных судах принудительная циркуляция или вентиляция? Не знаю.Ну и речь не о безопасности метро, а о том опаснее ли оно набитого пассажирами наземного транспорта. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4477 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 00:58 juristkostya написав: алё, вам русским языком говорят: аналогичный аэрозоль будет намного дольше выветриваться из магазина или трамвая. Которые никто не закрывал на карантин.

И заходить туда вы не боитесь, хотя там риски реально выше.



Ни в каком другом общественном учреждении нет такого мощного воздухообмена, как в метро. Ну, только на открытом рынке при хорошем ветре. алё, вам русским языком говорят: аналогичный аэрозоль будет намного дольше выветриваться из магазина или трамвая. Которые никто не закрывал на карантин.И заходить туда вы не боитесь, хотя там риски реально выше.Ни в каком другом общественном учреждении нет такого мощного воздухообмена, как в метро. Ну, только на открытом рынке при хорошем ветре.



плотность населения метро в час пик - где-то 6-8 человек на квадратный метр в вагоне и 4-6 на платформе до прихода поезда. никакой воздухообмен не поможет вдохнуть выдохи десятков людей на расстоянии вытянутой руки от вас. и это придется делать 5-15-25 минут - в зависимости от длины маршрута. хотя конечно в троллейбусе - автобусе дела обстоят еще хуже



в магазине - плотность в фруктово-овощном отделе мегамаркета на горько- образца толкучки - 3-4 человека на кв. м возле весов. в остальном - это 0-2 человека на кв. метр совместного пребывания на протяжении 10-20 секунд. и то страшно. плотность населения метро в час пик - где-то 6-8 человек на квадратный метр в вагоне и 4-6 на платформе до прихода поезда. никакой воздухообмен не поможет вдохнуть выдохи десятков людей на расстоянии вытянутой руки от вас. и это придется делать 5-15-25 минут - в зависимости от длины маршрута. хотя конечно в троллейбусе - автобусе дела обстоят еще хужев магазине - плотность в фруктово-овощном отделе мегамаркета на горько- образца толкучки - 3-4 человека на кв. м возле весов. в остальном - это 0-2 человека на кв. метр совместного пребывания на протяжении 10-20 секунд. и то страшно. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2967 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 00:59 ЛАД написав: centurionus написав: Тільки неадекват не побачить, що дим стоїть в вагоні. Яка тут "интенсивность вентиляции"?

Тільки неадекват не побачить, що дим стоїть в вагоні. Яка тут "интенсивность вентиляции"?

Только неадекват может делать вывод об эксперименте по фотографии , не зная условий эксперимента.

Если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет что надо. Только неадекват может делать вывод, не зная условий эксперимента.Если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет что надо.

Фото - це ілюстрація для неадекатів, які смакують на декількох сторінках диво-вентиляцію в метро, яка убезпечить від зараженого аерозолю. Все вкрай наочно. Для адекватів.

Тільки неадекват побачить в фотограції з навчань (наближених до реальних ) "эксперимент по фотографии". Ви ще до фото умовної купи екскрементів задайте "условия эксперимента". Фото - це ілюстрація для неадекатів, які смакують на декількох сторінках диво-вентиляцію в метро, яка убезпечить від зараженого аерозолю. Все вкрай наочно. Для адекватів.Тільки неадекват побачить в фотограції з навчань (наближених до реальних) "эксперимент по фотографии".Ви ще до фото умовної купи екскрементів задайте "условия эксперимента". “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1233 З нами з: 07.10.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 01:07 centurionus написав: ЛАД написав: centurionus написав: Тільки неадекват не побачить, що дим стоїть в вагоні. Яка тут "интенсивность вентиляции"?

Тільки неадекват не побачить, що дим стоїть в вагоні. Яка тут "интенсивность вентиляции"?

Только неадекват может делать вывод об эксперименте по фотографии , не зная условий эксперимента.

Если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет что надо. Только неадекват может делать вывод, не зная условий эксперимента.Если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет что надо.

Фото - це ілюстрація для неадекатів, які смакують на декількох сторінках диво-вентиляцію в метро, яка убезпечить від зараженого аерозолю. Все вкрай наочно. Для адекватів.

Тільки неадекват побачить в фотограції з навчань (наближених до реальних ) "эксперимент по фотографии". Ви ще до фото умовної купи екскрементів задайте "условия эксперимента". Фото - це ілюстрація для неадекатів, які смакують на декількох сторінках диво-вентиляцію в метро, яка убезпечить від зараженого аерозолю. Все вкрай наочно. Для адекватів.Тільки неадекват побачить в фотограції з навчань (наближених до реальних) "эксперимент по фотографии".Ви ще до фото умовної купи екскрементів задайте "условия эксперимента".

Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше?

Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом. Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше?Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4477 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 01:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Ну и речь не о безопасности метро, а о том опаснее ли оно набитого пассажирами наземного транспорта.



Здесь и должна быть пресловутая децентрализация, о необходимости которой нам прожужжали все уши Порошенко и Зеленский.

Пусть мэрии сами решают, что запускать, а что нет, примерно как кстати это делают при эпидемии в США и в России.

Тут Труханов хорошо недавно выразился пр умников из центра, одни только СМСки и звонки с угрозами из офиса президента и силовых структур по поводу условий карантина, при том часть налогов у громад забрали под предлогам карантина, а помощи никакой, тесты прислали и те фуфлыжные, пришлось из пошатнувшегося городского бюджета все покупать. Здесь и должна быть пресловутая децентрализация, о необходимости которой нам прожужжали все уши Порошенко и Зеленский.Пусть мэрии сами решают, что запускать, а что нет, примерно как кстати это делают при эпидемии в США и в России.Тут Труханов хорошо недавно выразился пр умников из центра, одни только СМСки и звонки с угрозами из офиса президента и силовых структур по поводу условий карантина, при том часть налогов у громад забрали под предлогам карантина, а помощи никакой, тесты прислали и те фуфлыжные, пришлось из пошатнувшегося городского бюджета все покупать. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16660 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4171 раз. Подякували: 6653 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 01:18 adeges написав: .......

плотность населения метро в час пик - где-то 6-8 человек на квадратный метр в вагоне и 4-6 на платформе до прихода поезда. никакой воздухообмен не поможет вдохнуть выдохи десятков людей на расстоянии вытянутой руки от вас. и это придется делать 5-15-25 минут - в зависимости от длины маршрута. хотя конечно в троллейбусе - автобусе дела обстоят еще хуже .......плотность населения метро в час пик - где-то 6-8 человек на квадратный метр в вагоне и 4-6 на платформе до прихода поезда. никакой воздухообмен не поможет вдохнуть выдохи десятков людей на расстоянии вытянутой руки от вас. и это придется делать 5-15-25 минут - в зависимости от длины маршрута.

Как раз об этом и речь!



в магазине - плотность в фруктово-овощном отделе мегамаркета на горько- образца толкучки - 3-4 человека на кв. м возле весов. в остальном - это 0-2 человека на кв. метр совместного пребывания на протяжении 10-20 секунд. и то страшно.

Тут свои риски - к примеру, вы приносите домой, возможно, зараженные вирусом продукты/упаковки. И если мясо/рыбу человек подвергнет тепловой обработке, которая убьет вирус, то овощи/фрукты часто едят сырыми.

Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают. Как раз об этом и речь!Тут свои риски - к примеру, вы приносите домой, возможно, зараженные вирусом продукты/упаковки. И если мясо/рыбу человек подвергнет тепловой обработке, которая убьет вирус, то овощи/фрукты часто едят сырыми.Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4477 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 01:24 ЛАД написав: adeges написав: в магазине - плотность в фруктово-овощном отделе мегамаркета на горько- образца толкучки - 3-4 человека на кв. м возле весов. в остальном - это 0-2 человека на кв. метр совместного пребывания на протяжении 10-20 секунд. и то страшно. в магазине - плотность в фруктово-овощном отделе мегамаркета на горько- образца толкучки - 3-4 человека на кв. м возле весов. в остальном - это 0-2 человека на кв. метр совместного пребывания на протяжении 10-20 секунд. и то страшно.

Тут свои риски - к примеру, вы приносите домой, возможно, зараженные вирусом продукты/упаковки. И если мясо/рыбу человек подвергнет тепловой обработке, которая убьет вирус, то овощи/фрукты часто едят сырыми.

Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают. Тут свои риски - к примеру, вы приносите домой, возможно, зараженные вирусом продукты/упаковки. И если мясо/рыбу человек подвергнет тепловой обработке, которая убьет вирус, то овощи/фрукты часто едят сырыми.Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают.



упаковки нужно обрабатывать стериллиумом, не все получится хорошо, но вероятность снизится. как минимум морально спокойнее



но в целом даже в себе обнаружил степень некоторого пофигизма, которого не было месяц назад - устаешь контролировать каждый шаг и дать продуктам отлеживаться неделю упаковки нужно обрабатывать стериллиумом, не все получится хорошо, но вероятность снизится. как минимум морально спокойнеено в целом даже в себе обнаружил степень некоторого пофигизма, которого не было месяц назад - устаешь контролировать каждый шаг и дать продуктам отлеживаться неделю It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2967 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 01:32 ЛАД написав: centurionus написав: Фото - це ілюстрація для неадекатів, які смакують на декількох сторінках диво-вентиляцію в метро, яка убезпечить від зараженого аерозолю. Все вкрай наочно. Для адекватів.

Тільки неадекват побачить в фотограції з навчань (наближених до реальних ) "эксперимент по фотографии". Ви ще до фото умовної купи екскрементів задайте "условия эксперимента". Фото - це ілюстрація для неадекатів, які смакують на декількох сторінках диво-вентиляцію в метро, яка убезпечить від зараженого аерозолю. Все вкрай наочно. Для адекватів.Тільки неадекват побачить в фотограції з навчань (наближених до реальних) "эксперимент по фотографии".Ви ще до фото умовної купи екскрементів задайте "условия эксперимента".

Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше?

Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом. Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше?Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом.

Ще раз.

Фото - для ілюстрації ефективності вентиляції в метро (для "ентузіастів"). Крапка.

До чого тут якісь питання мені про наземний транспорт? Мені це байдуже. Ще раз.Фото - для ілюстрації ефективності вентиляції в метро (для "ентузіастів"). Крапка.До чого тут якісь питання мені про наземний транспорт? Мені це байдуже. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1233 З нами з: 07.10.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 01:33 stm написав: Тракторист написав: freeze написав: Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту. Да, всякие круизные суда и авианосцы с принудительной циркуляцией и почти повальным заражением очень круто доказывают вашу правоту.

и у вас есть доказательства, что эти заражения были связаны с вентиляцией этих объектов? и у вас есть доказательства, что эти заражения были связаны с вентиляцией этих объектов?

Нет, на корабле и круизном и военном принят очень тесный контакт в карантин, и каждый бежит к больному что бы постоять рядом для иммунитета ))) а в метро - не принят ))) Нет, на корабле и круизном и военном принят очень тесный контакт в карантин, и каждый бежит к больному что бы постоять рядом для иммунитета ))) а в метро - не принят )))

На военном корабле, как и в казарме, для этого никуда не надо бежать. Этот больной всегда рядом и очень близко, пока не попал в изолятор. При длительном инкубационном периоде и лёгком протекании у большинства до попадания в изолятор (если это вообще случится) человек может успеть заразить всю воинскую часть. На военном корабле, как и в казарме, для этого никуда не надо бежать. Этот больной всегда рядом и очень близко, пока не попал в изолятор. При длительном инкубационном периоде и лёгком протекании у большинства до попадания в изолятор (если это вообще случится) человек может успеть заразить всю воинскую часть. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4477 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1193119411951196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: centurionus ЛАД і 6 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 693 , 694 , 695

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553483

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08