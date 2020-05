Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 212 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 212 Додано: Суб 09 тра, 2020 01:38 centurionus написав: ЛАД написав: .....

Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше?

Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом. .....Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше?Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом.

Ще раз.

Фото - для ілюстрації ефективності вентиляції в метро (для "ентузіастів"). Крапка.

До чого тут якісь питання мені про наземний транспорт? Мені це байдуже . Ще раз.Фото - для ілюстрації ефективності вентиляції в метро (для "ентузіастів"). Крапка.До чого тут якісь питання мені про наземний транспорт?

Т.е. Вам захотелось просто поговорить.

Тогда никаких вопросов.

Никакая вентиляция не способна моментально ликвидировать дым от пожара.

Додано: Суб 09 тра, 2020 01:38 Тракторист написав: centurionus написав: Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)? Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.

Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити. Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.

если бы метро в период карантина было бы действительно опасным, то вероятней всего его бы также закрывали и в европейских городах, но в Берлине, Праге и т.д. этого не делали. аналогично и с пригородным и междугородним железнодорожным транспортом... может быть всё же проблема не в "консерватори"? (если не в курсе о чём это, то почитайте Жванецкого). если бы метро в период карантина было бы действительно опасным, то вероятней всего его бы также закрывали и в европейских городах, но в Берлине, Праге и т.д. этого не делали. аналогично и с пригородным и междугородним железнодорожным транспортом... может быть всё же проблема не в "консерватори"? (если не в курсе о чём это, то почитайте Жванецкого).

Дякую за цитування.

Цікаво, яким чином зміст другого посту перетинається зі змістом першого?

Дякую за цитування. Цікаво, яким чином зміст другого посту перетинається зі змістом першого? Слово за д-ром Х. ...

Додано: Суб 09 тра, 2020 01:42 "Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска" https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.

Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.

Помиляєтеся. Жодного бажання. Особливо з Вами. Це Вам кортіло встряти з постом ні про що для "підтримання бесіди":

ЛАД написав: centurionus написав: Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).

И что можно сказать по этой фотографии? по этой фотографии? Помиляєтеся. Жодного бажання. Особливо з Вами. Це Вам кортіло встряти з постом ні про що для "підтримання бесіди":

Додано: Суб 09 тра, 2020 01:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире adeges написав: Тут свои риски - к примеру, вы приносите домой, возможно, зараженные вирусом продукты/упаковки. И если мясо/рыбу человек подвергнет тепловой обработке, которая убьет вирус, то овощи/фрукты часто едят сырыми. Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают.

Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают.



У меня есть внутреннее сомнение, что если сьесть яблоко с некоторым количеством коронавируса, то можно заразиться.

Вирус же буквально сразу попадает в жестокую смесь ферментов слюны и желудка, соляной кислоты и желчных кислот.

Имхо, надо в спокойной обстановке попасть в нос, глаза, спокойно прикрепиться, а когда все это происходит в адском суповом наборе на основе соляной кислоты.

У меня есть внутреннее сомнение, что если сьесть яблоко с некоторым количеством коронавируса, то можно заразиться. Вирус же буквально сразу попадает в жестокую смесь ферментов слюны и желудка, соляной кислоты и желчных кислот. Имхо, надо в спокойной обстановке попасть в нос, глаза, спокойно прикрепиться, а когда все это происходит в адском суповом наборе на основе соляной кислоты. Конечно все может быть, но думаю вероятность такая крайне мала.

Саме так! Це б і мало демонструвати фото, без зайвих слів (дим=аерозоль). Врешті решт, завжди вірив у Вашу адекватність.

Додано: Суб 09 тра, 2020 02:19

Наша разница с диким Западом:

Airbnb, онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, увольняет 1900 сотрудников — около четверти от всей рабочей силы. Об этом в компании сообщили 5 мая. Им выплатят выходное пособие (зарплата за несколько месяцев). Уволенные сотрудники еще год смогут получать медицинское обслуживание за счет компании. Им также помогут найти новую работу.

глава компании (Uber) Дара Хосровшахи в этом году откажется от своей базовой зарплаты, которая составляет $1 млн.

https://nv.ua/biz/markets/uber-airbnb-disney-tesla-koronavirus-i-karantin-privel-k-besprecedentnym-massovym-uvolneniyam-50086807.html Просто интересно.Наша разница с диким Западом: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

