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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11941195119611971198 ... 1218>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:38

  Тракторист написав:
  centurionus написав:Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?
Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.

если бы метро в период карантина было бы действительно опасным, то вероятней всего его бы также закрывали и в европейских городах, но в Берлине, Праге и т.д. этого не делали. аналогично и с пригородным и междугородним железнодорожным транспортом... может быть всё же проблема не в "консерватори"? (если не в курсе о чём это, то почитайте Жванецкого).

Дякую за цитування.
Цікаво, яким чином зміст другого посту перетинається зі змістом першого? :?
Слово за д-ром Х. ...
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 09 тра, 2020 01:54, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:42

"Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска"https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t
Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:43

  ЛАД написав:
  centurionus написав:
  ЛАД написав:.....
Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше?
Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом.

Ще раз.
Фото - для ілюстрації ефективності вентиляції в метро (для "ентузіастів"). Крапка.
До чого тут якісь питання мені про наземний транспорт? Мені це байдуже.

Т.е. Вам захотелось просто поговорить.
Тогда никаких вопросов.
Никакая вентиляция не способна моментально ликвидировать дым от пожара.

Помиляєтеся. Жодного бажання. Особливо з Вами. Це Вам кортіло встряти з постом ні про що для "підтримання бесіди":
  ЛАД написав:
  centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
Зображення

И что можно сказать по этой фотографии?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:Тут свои риски - к примеру, вы приносите домой, возможно, зараженные вирусом продукты/упаковки. И если мясо/рыбу человек подвергнет тепловой обработке, которая убьет вирус, то овощи/фрукты часто едят сырыми.
Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают.


У меня есть внутреннее сомнение, что если сьесть яблоко с некоторым количеством коронавируса, то можно заразиться.
Вирус же буквально сразу попадает в жестокую смесь ферментов слюны и желудка, соляной кислоты и желчных кислот.
Имхо, надо в спокойной обстановке попасть в нос, глаза, спокойно прикрепиться, а когда все это происходит в адском суповом наборе на основе соляной кислоты.
Конечно все может быть, но думаю вероятность такая крайне мала.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:52

  ЛАД написав:Никакая вентиляция не способна моментально ликвидировать дым от пожара.

Саме так! Це б і мало демонструвати фото, без зайвих слів (дим=аерозоль). Врешті решт, завжди вірив у Вашу адекватність. :|
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 02:19

Просто интересно.
Наша разница с диким Западом:
Airbnb, онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, увольняет 1900 сотрудников — около четверти от всей рабочей силы. Об этом в компании сообщили 5 мая. Им выплатят выходное пособие (зарплата за несколько месяцев). Уволенные сотрудники еще год смогут получать медицинское обслуживание за счет компании. Им также помогут найти новую работу.

глава компании (Uber) Дара Хосровшахи в этом году откажется от своей базовой зарплаты, которая составляет $1 млн.

https://nv.ua/biz/markets/uber-airbnb-disney-tesla-koronavirus-i-karantin-privel-k-besprecedentnym-massovym-uvolneniyam-50086807.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 08:00

  stm написав: Дело абсолютно не в боязни, я разрешаю любому приобретать коллективный иммунитет без меня.

Снимаете (если вдруг у вас нет своей) дачу. Переезжаете туда всей семьей на лето. И наблюдаете себе прекрасно. Разве это большая проблема? И вас вообще не волнуют решения карантиноправительств.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 08:20

  centurionus написав:Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?
Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.

:roll: Наверное многие беспокоятся, чтобы их работники могли доехать да работы с 11 мая.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 08:27

  adeges написав:
упаковки нужно обрабатывать стериллиумом, не все получится хорошо, но вероятность снизится. как минимум морально спокойнее

но в целом даже в себе обнаружил степень некоторого пофигизма, которого не было месяц назад - устаешь контролировать каждый шаг и дать продуктам отлеживаться неделю

Я обрабатываю все продукта в течении 15-20 минут ультрафиолетом. Причем до сих пор, даже после ПЛР-теста.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:00

  freeze написав:Интересно написано.
Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.

Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.

https://bit.ly/35GnL7K

Интересно, сколько ему лет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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