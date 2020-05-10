Додано: Суб 09 тра, 2020 01:49

adeges написав: Тут свои риски - к примеру, вы приносите домой, возможно, зараженные вирусом продукты/упаковки. И если мясо/рыбу человек подвергнет тепловой обработке, которая убьет вирус, то овощи/фрукты часто едят сырыми.

Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают.

У меня есть внутреннее сомнение, что если сьесть яблоко с некоторым количеством коронавируса, то можно заразиться.Вирус же буквально сразу попадает в жестокую смесь ферментов слюны и желудка, соляной кислоты и желчных кислот.Имхо, надо в спокойной обстановке попасть в нос, глаза, спокойно прикрепиться, а когда все это происходит в адском суповом наборе на основе соляной кислоты.Конечно все может быть, но думаю вероятность такая крайне мала.