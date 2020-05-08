ЛАД написав:..... Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше? Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом.
Ще раз. Фото - для ілюстрації ефективності вентиляції в метро (для "ентузіастів"). Крапка. До чого тут якісь питання мені про наземний транспорт? Мені це байдуже.
Т.е. Вам захотелось просто поговорить. Тогда никаких вопросов. Никакая вентиляция не способна моментально ликвидировать дым от пожара.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
centurionus написав:Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)? Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.
если бы метро в период карантина было бы действительно опасным, то вероятней всего его бы также закрывали и в европейских городах, но в Берлине, Праге и т.д. этого не делали. аналогично и с пригородным и междугородним железнодорожным транспортом... может быть всё же проблема не в "консерватори"? (если не в курсе о чём это, то почитайте Жванецкого).
Дякую за цитування. Цікаво, яким чином зміст другого посту перетинається зі змістом першого? Слово за д-ром Х. ...
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 09 тра, 2020 01:54, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:..... Ещё раз - если устроить возгорание двигателя в автобусе/троллейбусе задымление в салоне будет меньше? Повторяю, речь не о невозможности заразиться в метро, а о сравнительной опасности с наземным транспортом.
Ще раз. Фото - для ілюстрації ефективності вентиляції в метро (для "ентузіастів"). Крапка. До чого тут якісь питання мені про наземний транспорт? Мені це байдуже.
Т.е. Вам захотелось просто поговорить. Тогда никаких вопросов. Никакая вентиляция не способна моментально ликвидировать дым от пожара.
Помиляєтеся. Жодного бажання. Особливо з Вами. Це Вам кортіло встряти з постом ні про що для "підтримання бесіди":
ЛАД написав:
centurionus написав:Щось не дуже схоже на супер/мега/гипер/вентиляцію в метро (Харків, навчання лише).
И что можно сказать по этой фотографии?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
adeges написав:Тут свои риски - к примеру, вы приносите домой, возможно, зараженные вирусом продукты/упаковки. И если мясо/рыбу человек подвергнет тепловой обработке, которая убьет вирус, то овощи/фрукты часто едят сырыми. Об упаковке молчу. Тут, конечно, есть выход - всю упаковку сразу уничтожить, но не уверен, что все это делают.
У меня есть внутреннее сомнение, что если сьесть яблоко с некоторым количеством коронавируса, то можно заразиться. Вирус же буквально сразу попадает в жестокую смесь ферментов слюны и желудка, соляной кислоты и желчных кислот. Имхо, надо в спокойной обстановке попасть в нос, глаза, спокойно прикрепиться, а когда все это происходит в адском суповом наборе на основе соляной кислоты. Конечно все может быть, но думаю вероятность такая крайне мала.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Airbnb, онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, увольняет 1900 сотрудников — около четверти от всей рабочей силы. Об этом в компании сообщили 5 мая. Им выплатят выходное пособие (зарплата за несколько месяцев). Уволенные сотрудники еще год смогут получать медицинское обслуживание за счет компании. Им также помогут найти новую работу.
глава компании (Uber) Дара Хосровшахи в этом году откажется от своей базовой зарплаты, которая составляет $1 млн.
centurionus написав:Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)? Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.
Наверное многие беспокоятся, чтобы их работники могли доехать да работы с 11 мая.