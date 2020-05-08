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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1195119611971198

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:00

  freeze написав:Интересно написано.
Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.

Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.

https://bit.ly/35GnL7K

Интересно, сколько ему лет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:
  freeze написав:Интересно написано.
Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.

Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.

https://bit.ly/35GnL7K

Интересно, сколько ему лет?


46
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:07

  freeze написав:
varlo написав:
  freeze написав:Интересно написано.
Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.

Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.

https://bit.ly/35GnL7K

Интересно, сколько ему лет?


46

Интересно, были ли сопутствующие хронические заболевания, лишний вес?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 14710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 522 випадки;
Волинська область — 445 випадків;
Дніпропетровська область — 681 випадок;
Донецька область — 99 випадків;
Житомирська область — 485 випадків;
Закарпатська область — 678 випадків;
Запорізька область — 320 випадків;
Івано-Франківська область — 1095 випадків;
Кіровоградська область — 411 випадків;
м. Київ — 1771 випадок;
Київська область — 959 випадків;
Львівська область — 699 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 204 випадки;
Одеська область — 619 випадків;
Полтавська область — 240 випадків;
Рівненська область — 877 випадків;
Сумська область — 152 випадки;
Тернопільська область — 977 випадків;
Харківська область — 528 випадків;
Херсонська область — 156 випадків;
Хмельницька область — 165 випадків;
Чернівецька область — 2179 випадків;
Черкаська область — 333 випадки;
Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179 повідомлень про підозру на COVID-19.
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Под Львовом молодой парень умер "с легкой руки" врачей - "заставили отказаться..."
https://lviv.znaj.ua/ru/309774-pid-lvovom-23-richniy-hlopec-pomer-cherez-likarsku-nedbalist-zmusili-vidmovitisya-vid-gospitalizaciji
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