В Україні зафіксовано 14710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 522 випадки; Волинська область — 445 випадків; Дніпропетровська область — 681 випадок; Донецька область — 99 випадків; Житомирська область — 485 випадків; Закарпатська область — 678 випадків; Запорізька область — 320 випадків; Івано-Франківська область — 1095 випадків; Кіровоградська область — 411 випадків; м. Київ — 1771 випадок; Київська область — 959 випадків; Львівська область — 699 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 204 випадки; Одеська область — 619 випадків; Полтавська область — 240 випадків; Рівненська область — 877 випадків; Сумська область — 152 випадки; Тернопільська область — 977 випадків; Харківська область — 528 випадків; Херсонська область — 156 випадків; Хмельницька область — 165 випадків; Чернівецька область — 2179 випадків; Черкаська область — 333 випадки; Чернігівська область — 73 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179 повідомлень про підозру на COVID-19.
freeze написав:Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что москвичи смогут находиться без масок и перчаток после 12 мая только дома и в отдельном рабочем кабинете.
"Общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и двух перчатках", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, что такое общественное место, в котором необходимо носить маску и перчатки с 12 мая.
И в 2х презервативах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
У знакомой была подобная история. Неделю лежала в больнице на обезболивающих под присмотром врачей. Когда всё-таки решили разрезать, оказалось что разорвался аппендицит, внутри уже всё погнило. Выжила, непонятно как. Понятное дело, о полноценной жизни уже речи не идёт. Медицина по-украински.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 травня:
В Україні за минулу добу зафіксовано 515 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 49 у дітей та 96 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 198 осіб. Одужали за добу 203 особи, померли 15 осіб.
За останню добу проведено 7938 тестувань методом ПЛР.
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (82), Харківській області (50) та в місті Києві (50).
15 квітня Уряд і МОЗ переказали 905 млн грн на виплату надбавок у розмірі 300% всім без винятку працівникам закладів охорони здоров’я України, що працювали з хворими на COVID-19 у березні. Джерело коштів – медична субвенція. Але Дніпропетровська, Київська та Херсонська області досі не відзвітували МОЗ про виплату цих коштів медичним працівникам, а деякі області (наприклад, Харківська) надали очільнику міністерства недостовірну інформацію. Ситуація перебуває на контролі Президента України.
Для підвищення з 1 липня на 50% заробітних плат 435 тисячам медичних працівників України Уряд та МОЗ розрахували загальну суму 11 млрд грн. Але ця сума буде переглянута та підвищена.
МОЗ працює над зменшенням кількості днів очікування результатів ПЛР-тестувань у державних лабораторіях.
Очільник МОЗ буде працювати над коригуванням незбалансованих тарифів на надання медичних послуг, встановлених попередніми розробниками медреформи. Зокрема, згідно з другим етапом медреформи, з 1 квітня встановлено єдиний тариф на пологи у розмірі 8136,03 грн – незалежно від того, в який спосіб народжує жінка. Незбалансовані тарифи встановлені також на лікування низки захворювань. Максим Степанов вважає це неприпустимим.