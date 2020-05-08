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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:08
А кто-то понял как собираются кинуть наших медицинских работников ?
кинут на все 300 %
что бы они получили без этой чудо надбавки ?
урезание зарплаты на 50 %
некоторые области это прекрасно показали .
Более умные работники прекрасно смекнули к чему все идет .
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moldashavanin
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П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
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