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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1197119811991200>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:08

А кто-то понял как собираются кинуть наших медицинских работников ?
кинут на все 300 %
что бы они получили без этой чудо надбавки ?
урезание зарплаты на 50 %
некоторые области это прекрасно показали .
Более умные работники прекрасно смекнули к чему все идет .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:33

Чем аптечка нам поможет

По поводу бешеного дефицита на парацетамол как в первый месяц карантина, так и бешеных наценок до сих пор (судя по моей аптеке) я только что увидел, роясь в аптечке:
Цитрамон, судя по инструкции, состоит из ацитилсалиц. к-ты (240мг), парацетамола (180мг), кофеина (30мг). Другими словами Парацетамол на 40%.
Кто что скажет по возможному действию остальных 60% действующих веществ на человека с симптомом повышенной температуры из-за возможного орви/коронавируса и целесообразности использования?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Он, конечно, много болтает, но кто-то же ему это подсказал

глава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".

При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.

На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:55

  moldashavanin написав:А кто-то понял как собираются кинуть наших медицинских работников ?
кинут на все 300 %
что бы они получили без этой чудо надбавки ?
урезание зарплаты на 50 %
некоторые области это прекрасно показали .
Более умные работники прекрасно смекнули к чему все идет .

Зато со страхованием – аттракцион неслыханной щедрости.
Порохоботский закон, где заболевшему врачу по страховке должны были выплачивать жалких 200к грн. слуги отклонили. За место него приняли свой закон с неслыханно щедрой страховой выплатой аж 600к грн. Но для получения выплаты надо всего лишь стать коронавирусным инвалидом.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 09 тра, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:06

  Пенсионер написав:
  centurionus написав:Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?
Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.
:roll: Наверное многие беспокоятся, чтобы их работники могли доехать да работы с 11 мая.

Многие беспокоятся о том, чтобы заработала экономика.
Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:10

  Пенсионер написав:
  adeges написав: упаковки нужно обрабатывать стериллиумом, не все получится хорошо, но вероятность снизится. как минимум морально спокойнее
но в целом даже в себе обнаружил степень некоторого пофигизма, которого не было месяц назад - устаешь контролировать каждый шаг и дать продуктам отлеживаться неделю

Я обрабатываю все продукта в течении 15-20 минут ультрафиолетом. Причем до сих пор, даже после ПЛР-теста.

То, что можно помыть с моющим средством (яблоки, цитрусовые) - моем.
То, что можно помыть санитайзером (бутылки, пачки с творогом и маслом) - моем.
Остальное - ультрафиолетом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Самым опасным местом заражения главный санитарный врач считает лифт. Причём не сами кнопки, а воздух
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:27

  Starikan написав:То, что можно помыть с моющим средством (яблоки, цитрусовые) - моем.
То, что можно помыть санитайзером (бутылки, пачки с творогом и маслом) - моем.
Остальное - ультрафиолетом.

цитрусовые можно кинуть в кипяток, шкурка чистится потом гораздо легче.
такой себе лайфхак.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:27

  Starikan написав:
  Пенсионер написав:
  centurionus написав:Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?
Залишилося ще вентиляцію в приміськіх електричках обговорити.
:roll: Наверное многие беспокоятся, чтобы их работники могли доехать да работы с 11 мая.

Многие беспокоятся о том, чтобы заработала экономика.
Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах.

Ох, і паноптикум...
"Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:34

  Starikan написав:
  Пенсионер написав:
  adeges написав: упаковки нужно обрабатывать стериллиумом, не все получится хорошо, но вероятность снизится. как минимум морально спокойнее
но в целом даже в себе обнаружил степень некоторого пофигизма, которого не было месяц назад - устаешь контролировать каждый шаг и дать продуктам отлеживаться неделю

Я обрабатываю все продукта в течении 15-20 минут ультрафиолетом. Причем до сих пор, даже после ПЛР-теста.

То, что можно помыть с моющим средством (яблоки, цитрусовые) - моем.
То, что можно помыть санитайзером (бутылки, пачки с творогом и маслом) - моем.
Остальное - ультрафиолетом.

Якось неадекватно в аспекті "бєспакойства аб еканомікє". Нічого не бійтеся (це ж змова), Може, доможете економіці, зменшивши дефіцит ПФ.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ

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