Додано: Суб 09 тра, 2020 14:38

Он, конечно, много болтает, но кто-то же ему это подсказал



глава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".



При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.



На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи