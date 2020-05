Додано: Суб 09 тра, 2020 15:27

centurionus написав: Дивно, чому на фінансовому форумі "ошиваються" люди, яким зараз так пече питання відкриття метро? У віртуальних магнатів немає авто/бензину (або хоч велосипеда за 1000 у.о. чи самоката за 3000 грн.)?

Starikan написав: Наверное многие беспокоятся, чтобы их работники могли доехать да работы с 11 мая.

Многие беспокоятся о том, чтобы заработала экономика.

Pенсионер написав: Многие беспокоятся о том, чтобы заработала экономика. Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах.

Ох, і паноптикум...

centurionus написав: Ох, і паноптикум... "Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell