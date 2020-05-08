Starikan написав:....... Многие беспокоятся о том, чтобы заработала экономика. Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах.
Ох, і паноптикум... "Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"...
А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить? Сколько времени? И причем тут фото 5 тысяч у.о.? Странно, но почему-то все страны переживают по поводу падения экономики и говорят о проблемах людей. Дураки, видимо!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Slx написав:По поводу бешеного дефицита на парацетамол как в первый месяц карантина, так и бешеных наценок до сих пор (судя по моей аптеке) я только что увидел, роясь в аптечке: Цитрамон, судя по инструкции, состоит из ацитилсалиц. к-ты (240мг), парацетамола (180мг), кофеина (30мг). Другими словами Парацетамол на 40%. Кто что скажет по возможному действию остальных 60% действующих веществ на человека с симптомом повышенной температуры из-за возможного орви/коронавируса и целесообразности использования?
шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19... кору тополя тоже есть нельзя...
Starikan написав:....... Многие беспокоятся о том, чтобы заработала экономика. Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах.
Ох, і паноптикум... "Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"...
А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить? Сколько времени? И причем тут фото 5 тысяч у.о.? Странно, но почему-то все страны переживают по поводу падения экономики и говорят о проблемах людей. Дураки, видимо!
Мне, вообще, нравятся наши люди. Они, как будто, на карантине, как в своей тарелке - работать никто не хочет, даже если может. На многих сайтах ещё и условия, типа сейчас карантин, нам лень делать доставку. Родные, вы бы ж.пой шевелили лучше. До карантина работать не заставишь, то Пасха неделями, то Рождество, то 8 марта неделю. А тут многие ещё майскими праздниками в карантин прикололи. У нас, говорят, уикенд - праздники, блин
beee написав:Он, конечно, много болтает, но кто-то же ему это подсказал
глава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".
При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.
На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи
Трамп - это дед-жлоб. Вы можете послушать подобных дедов у подъезда/гаражей/наливаек на тему политики/индустриализации/экономики/здравоохранения если хотите и ваш аргумент "кто-то же ему подсказывает" так же будет работать. Но не нужно это недоразумение из феодального мира и копию яныка американского разлива популяризировать, придавая ему значимость. Трамп - это уже ругательство, не даром вы его имя не использовали.
ЛАД, да, спасибо, но дожились - парацетамол приходится среди аптек искать ... в моей, например, суппозитарии по 40 грн в пакетиках.
edvardd написав:шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19... кору тополя тоже есть нельзя...
Я вспомнил ситуацию, ранее тут описываемую, где женщина у аптеки мужика с горящими глазами увидела с криком "есть парацетамрл??!" и задумался вот. У меня где-то есть пластинка, но первый месяц карантина я среди своих привычных аптек парацетамол на сайтах не видел, так вот. Спасибо про кислоту.
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