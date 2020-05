Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Суб 09 тра, 2020 15:43 Slx написав: По поводу бешеного дефицита на парацетамол как в первый месяц карантина, так и бешеных наценок до сих пор (судя по моей аптеке) я только что увидел, роясь в аптечке:

Цитрамон, судя по инструкции, состоит из ацитилсалиц. к-ты (240мг), парацетамола (180мг), кофеина (30мг). Другими словами Парацетамол на 40%.

Кто что скажет по возможному действию остальных 60% действующих веществ на человека с симптомом повышенной температуры из-за возможного орви/коронавируса и целесообразности использования? По поводу бешеного дефицита на парацетамол как в первый месяц карантина, так и бешеных наценок до сих пор (судя по моей аптеке) я только что увидел, роясь в аптечке:, судя по инструкции, состоит из ацитилсалиц. к-ты (240мг),, кофеина (30мг). Другими словами Парацетамол на 40%.Кто что скажет по возможному действию остальных 60% действующих веществ на человека с симптомом повышенной температуры из-за возможного орви/коронавируса и целесообразности использования?

шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19...

шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19...

кору тополя тоже есть нельзя...

Додано: Суб 09 тра, 2020 15:48 edvardd написав: аспирин повышает смертность от ковид19... аспирин повышает смертность от ковид19...

Откуда эта информация? Она вообще не логична.

Откуда эта информация? Она вообще не логична.

Ковид вызывает тромбозы, аспирин снижает риск появления тромбов.

Додано: Суб 09 тра, 2020 15:54 ЛАД написав: centurionus написав: Starikan написав: ......

Многие беспокоятся о том, чтобы заработала экономика.

Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах. .......о том, чтобы заработала экономика.Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах.

Ох, і паноптикум...

"Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"... Ох, і паноптикум..."Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"...

А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить?

Сколько времени?

И причем тут фото 5 тысяч у.о.?

Странно, но почему-то все страны переживают по поводу падения экономики и говорят о проблемах людей. Дураки, видимо! А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить?Сколько времени?И причем тут фото 5 тысяч у.о.?Странно, но почему-то все страны переживают по поводу падения экономики и говорят о проблемах людей. Дураки, видимо!



Мне, вообще, нравятся наши люди. Они, как будто, на карантине, как в своей тарелке - работать никто не хочет, даже если может. На многих сайтах ещё и условия, типа сейчас карантин, нам лень делать доставку. Родные, вы бы ж.пой шевелили лучше. До карантина работать не заставишь, то Пасха неделями, то Рождество, то 8 марта неделю. А тут многие ещё майскими праздниками в карантин прикололи. У нас, говорят, уикенд - праздники, блин

https://m.apteka911.com.ua/drugs/paratsetamol-d2238 Парацетамол от 6,90 грн Лубныфарм, Киевмкдпрепарат по 9,10 - есть во многих местах, Дарница по 9,00 только в одной аптеке. Это в таблетках по 200 мг. Есть другие варианты.

Додано: Суб 09 тра, 2020 16:06 beee написав: Он, конечно, много болтает, но кто-то же ему это подсказал



глава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".



При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.



На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи Он, конечно, много болтает, но кто-то же ему это подсказалглава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи

Трамп - это дед-жлоб. Вы можете послушать подобных дедов у подъезда/гаражей/наливаек на тему политики/индустриализации/экономики/здравоохранения если хотите и ваш аргумент "кто-то же ему подсказывает" так же будет работать.

Но не нужно это недоразумение из феодального мира и копию яныка американского разлива популяризировать, придавая ему значимость. Трамп - это уже ругательство, не даром вы его имя не использовали.



ЛАД, да, спасибо, но дожились - парацетамол приходится среди аптек искать ... в моей, например, суппозитарии по 40 грн в пакетиках.

edvardd написав: шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19... кору тополя тоже есть нельзя... шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19... кору тополя тоже есть нельзя...

Я вспомнил ситуацию, ранее тут описываемую, где женщина у аптеки мужика с горящими глазами увидела с криком "есть парацетамрл??!" и задумался вот. У меня где-то есть пластинка, но первый месяц карантина я среди своих привычных аптек парацетамол на сайтах не видел, так вот. Спасибо про кислоту. Трамп - это дед-жлоб. Вы можете послушать подобных дедов у подъезда/гаражей/наливаек на тему политики/индустриализации/экономики/здравоохранения если хотите и ваш аргумент "кто-то же ему подсказывает" так же будет работать.Но не нужно это недоразумение из феодального мира и копию яныка американского разлива популяризировать, придавая ему значимость. Трамп - это уже ругательство, не даром вы его имя не использовали.ЛАД, да, спасибо, но дожились - парацетамол приходится среди аптек искать ... в моей, например, суппозитарии по 40 грн в пакетиках.Я вспомнил ситуацию, ранее тут описываемую, где женщина у аптеки мужика с горящими глазами увидела с криком "есть парацетамрл??!" и задумался вот. У меня где-то есть пластинка, но первый месяц карантина я среди своих привычных аптек парацетамол на сайтах не видел, так вот. Спасибо про кислоту.

Многие беспокоятся о том, чтобы заработала экономика.

Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах. .......о том, чтобы заработала экономика.Неадекваты этого не понимают и рассуждают о велосипедах.

Ох, і паноптикум...

"Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"... Ох, і паноптикум..."Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"...

А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить?

Сколько времени?

И причем тут фото 5 тысяч у.о.?

А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить?

Сколько времени?

Странно, но почему-то все страны переживают по поводу падения экономики и говорят о проблемах людей. Дураки, видимо!

Мабуть, Ви теж не автомобіліст. 5 тис. у.о. - "квиток" в світ авто (тобто початкова ціна авто, в яке не страшно сісти), в чарівний світ, де можна не морочитися з вентиляцією в метро.

Ті, хто цінує поради "форуму" та "переймається економікою" , вірогідно хоч частково вийшли в зелений кеш (сподіваюся, достатній для придбання авто). Можливо, до карантину хтось з таких наслідував Грету Тунберг та користувався метро, а тепер не може придбати/оформити авто, тому сидить з кешем і мріє про відкриття метро. В іншому разі скиглення "про метро" отримуємо від певної категорії неадекватів, які незрозуміло що роблять на finance.ua.

Мабуть, Ви теж не автомобіліст. 5 тис. у.о. - "квиток" в світ авто (тобто початкова ціна авто, в яке не страшно сісти), в чарівний світ, де можна не морочитися з вентиляцією в метро.

Ті, хто цінує поради "форуму" та "переймається економікою" , вірогідно хоч частково вийшли в зелений кеш (сподіваюся, достатній для придбання авто). Можливо, до карантину хтось з таких наслідував Грету Тунберг та користувався метро, а тепер не може придбати/оформити авто, тому сидить з кешем і мріє про відкриття метро. В іншому разі скиглення "про метро" отримуємо від певної категорії неадекватів, які незрозуміло що роблять на finance.ua.

До речі, практично всі робітники "робочих" професій (на яких тримається економіка ) мають хоч якісь авто. І багато хто з них працює зараз.

Додано: Суб 09 тра, 2020 16:27 Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой.....

Купи собі вагон в метро, "фінансіст" з метрополітену. Не будь "как савок", не їзди в смердючому вагоні.

Додано: Суб 09 тра, 2020 16:35 centurionus написав: Starikan написав:

То, что можно помыть санитайзером (бутылки, пачки с творогом и маслом) - моем.

Остальное - ультрафиолетом. То, что можно помыть с моющим средством (яблоки, цитрусовые) - моем.То, что можно помыть санитайзером (бутылки, пачки с творогом и маслом) - моем.Остальное - ультрафиолетом. Якось неадекватно в аспекті "бєспакойства аб еканомікє". Нічого не бійтеся (це ж змова), Може, доможете економіці, зменшивши дефіцит ПФ. Якось неадекватно в аспекті "бєспакойства аб еканомікє". Нічого не бійтеся (це ж змова), Може, доможете економіці, зменшивши дефіцит ПФ.

Неадекватное ХАМЛО

Неадекватное ХАМЛО Неадекватное ХАМЛО

В дзеркалі розгледі... ли?

