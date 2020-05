Додано: Суб 09 тра, 2020 16:45

juristkostya написав: centurionus написав: juristkostya написав: Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой..... Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой.....

Купи собі вагон в метро, "фінансіст" з метрополітену. Не будь "как савок", не їзди в смердючому вагоні. Купи собі вагон в метро, "фінансіст" з метрополітену. Не будь "как савок", не їзди в смердючому вагоні.

Вы, видать, в трущобах обитаете, и думаете, что весь мир в такой же заднице.

Так вот, не весь. В харьковском метро кататься просто приятно . Не говоря о том, насколько быстро. Вы, видать, в трущобах обитаете, и думаете, что весь мир в такой же заднице.Так вот, не весь. В харьковском метро кататься. Не говоря о том, насколько быстро.

Ну-ну. Адекватнєнька так. В метро - філіал "Клубу барадатих распальцованих мєлєніалав-міліанєрав, владєльцав заводав-параходав". Паноптикум. Ну-ну.Адекватнєнька так. В метро - філіал "Клубу барадатих распальцованих мєлєніалав-міліанєрав, владєльцав заводав-параходав". Паноптикум.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell