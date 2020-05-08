RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1199120012011202>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:39

  centurionus написав:
  juristkostya написав:Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой.....

Купи собі вагон в метро, "фінансіст" з метрополітену. Не будь "как савок", не їзди в смердючому вагоні.

Вы, видать, в трущобах обитаете, и думаете, что весь мир в такой же заднице.
Так вот, не весь. В харьковском метро кататься просто приятно. Не говоря о том, насколько быстро.
juristkostya
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:41

  centurionus написав:
  centurionus написав:
  Starikan написав: Якось неадекватно в аспекті "бєспакойства аб еканомікє". Нічого не бійтеся (це ж змова), Може, доможете економіці, зменшивши дефіцит ПФ.

Неадекватное ХАМЛО :evil:
В дзеркалі розгледі... ли?

Ты сначала научись цитаты вставлять, неадекват с 5000 в кармане.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17202
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:45

  juristkostya написав:
  centurionus написав:
  juristkostya написав:Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой.....

Купи собі вагон в метро, "фінансіст" з метрополітену. Не будь "как савок", не їзди в смердючому вагоні.

Вы, видать, в трущобах обитаете, и думаете, что весь мир в такой же заднице.
Так вот, не весь. В харьковском метро кататься просто приятно. Не говоря о том, насколько быстро.

Ну-ну. :) Адекватнєнька так. В метро - філіал "Клубу барадатих распальцованих мєлєніалав-міліанєрав, владєльцав заводав-параходав". Паноптикум.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 07.10.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:51

Типичное мнение человека, который никогда в жизни не видел красивое чистое метро. И вообще не понимает, что такое ухоженный, комфортный для жизни город.
juristkostya
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:54

  Starikan написав:
  centurionus написав:
  Starikan написав:Неадекватное ХАМЛО :evil:
В дзеркалі розгледі... ли?

Ты сначала научись цитаты вставлять, неадекват с 5000 в кармане.

Узбагойся, а то каронавірус на пачкє кєфіра услишіт і укусіт.
Гроші/картки дезінфікуєш? Наче пропустив, чи немає вже чого обробити?
З цитуванням так вийшло... І на старуху биваєт праруха/нєпруха - сам знаєш.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 07.10.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:12

  juristkostya написав:Типичное мнение человека, который никогда в жизни не видел красивое чистое метро. И вообще не понимает, что такое ухоженный, комфортный для жизни город.

Нє в мєтро живьош часом, в пєнтхаусє? Сталкєр? :!:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 07.10.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:46

  ЛАД написав:"Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска"https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t
Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.

в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4594
З нами з: 06.08.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:52

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:"Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска"https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t
Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.

в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...

Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним ;)
Востаннє редагувалось stm в Суб 09 тра, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Львів всі парки повні людей всім чхати на карантин
yama
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:56

  stm написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:"Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска"https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t
Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.

в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...

Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним ;)

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.
yama
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1199120012011202>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553606
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.