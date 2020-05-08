Ты сначала научись цитаты вставлять, неадекват с 5000 в кармане.
Узбагойся, а то каронавірус на пачкє кєфіра услишіт і укусіт. Гроші/картки дезінфікуєш? Наче пропустив, чи немає вже чого обробити? З цитуванням так вийшло... І на старуху биваєт праруха/нєпруха - сам знаєш.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:"Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска"https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.
в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
ЛАД написав:"Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска"https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.
в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...
Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним
Востаннє редагувалось stm в Суб 09 тра, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска"https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.
в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...
Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним
да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.