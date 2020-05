Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Суб 09 тра, 2020 17:57 Slx написав: beee написав: Он, конечно, много болтает, но кто-то же ему это подсказал

глава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".

При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.

На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи



глава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".



При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.



На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи Он, конечно, много болтает, но кто-то же ему это подсказалглава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи

Трамп - это дед-жлоб. Вы можете послушать подобных дедов у подъезда/гаражей/наливаек на тему политики/индустриализации/экономики/здравоохранения если хотите и ваш аргумент "кто-то же ему подсказывает" так же будет работать.

Но не нужно это недоразумение из феодального мира и копию яныка американского разлива популяризировать, придавая ему значимость. Трамп - это уже ругательство, не даром вы его имя не использовали.



ЛАД, да, спасибо, но дожились - парацетамол приходится среди аптек искать ... в моей, например, суппозитарии по 40 грн в пакетиках.

edvardd написав: шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19... кору тополя тоже есть нельзя... шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19... кору тополя тоже есть нельзя...

Я вспомнил ситуацию, ранее тут описываемую, где женщина у аптеки мужика с горящими глазами увидела с криком "есть парацетамрл??!" и задумался вот. У меня где-то есть пластинка, но первый месяц карантина я среди своих привычных аптек парацетамол на сайтах не видел, так вот. Спасибо про кислоту. Трамп - это дед-жлоб. Вы можете послушать подобных дедов у подъезда/гаражей/наливаек на тему политики/индустриализации/экономики/здравоохранения если хотите и ваш аргумент "кто-то же ему подсказывает" так же будет работать.Но не нужно это недоразумение из феодального мира и копию яныка американского разлива популяризировать, придавая ему значимость. Трамп - это уже ругательство, не даром вы его имя не использовали.ЛАД, да, спасибо, но дожились - парацетамол приходится среди аптек искать ... в моей, например, суппозитарии по 40 грн в пакетиках.Я вспомнил ситуацию, ранее тут описываемую, где женщина у аптеки мужика с горящими глазами увидела с криком "есть парацетамрл??!" и задумался вот. У меня где-то есть пластинка, но первый месяц карантина я среди своих привычных аптек парацетамол на сайтах не видел, так вот. Спасибо про кислоту.

да полно парацетамола, от 13 гривень:

Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник. [quote="4959403:ЛАД"]Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.

в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума... в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...

Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.[/quote]



Давно корона уже переплюнула любую эпидемию гриппа, за исключением испанки и гонконгского, но последний явно превзойдет.

Если что смотрите на вордлметре оф.статистику, а то все время спрашиваете откуда данные. да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.[/quote]Давно корона уже переплюнула любую эпидемию гриппа, за исключением испанки и гонконгского, но последний явно превзойдет.Если что смотрите на вордлметре оф.статистику, а то все время спрашиваете откуда данные. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16670 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4171 раз. Подякували: 6653 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 18:02 juristkostya написав: Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой..... Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой.....

да уж мечта обывателя, но стоит вспомнить фразу из старого советского фильма - автомобилист первый раз радуется покупая автомобиль, а второй раз когда от него избавляется...



"Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"... Ох, і паноптикум..."Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"...

А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить?

Сколько времени?

И причем тут фото 5 тысяч у.о.?

Странно, но почему-то все страны переживают по поводу падения экономики и говорят о проблемах людей. Дураки, видимо! А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить?Сколько времени?Странно, но почему-то все страны переживают по поводу падения экономики и говорят о проблемах людей. Дураки, видимо!

Мабуть, Ви теж не автомобіліст. 5 тис. у.о. - "квиток" в світ авто (тобто початкова ціна авто, в яке не страшно сісти), в чарівний світ, де можна не морочитися з вентиляцією в метро.

Ті, хто цінує поради "форуму" та "переймається економікою" , вірогідно хоч частково вийшли в зелений кеш (сподіваюся, достатній для придбання авто). Можливо, до карантину хтось з таких наслідував Грету Тунберг та користувався метро, а тепер не може придбати/оформити авто, тому сидить з кешем і мріє про відкриття метро. В іншому разі скиглення "про метро" отримуємо від певної категорії неадекватів, які незрозуміло що роблять на finance.ua.

До речі, практично всі робітники "робочих" професій (на яких тримається економіка ) мають хоч якісь авто. І багато хто з них працює зараз. Мабуть, Ви теж не автомобіліст. 5 тис. у.о. - "квиток" в світ авто (тобто початкова ціна авто, в яке не страшно сісти), в чарівний світ, де можна не морочитися з вентиляцією в метро.Ті, хто цінує поради "форуму" та "переймається економікою", вірогідно хоч частково вийшли в зелений кеш (сподіваюся, достатній для придбання авто). Можливо, до карантину хтось з таких наслідував Грету Тунберг та користувався метро, а тепер не може придбати/оформити авто, тому сидить з кешем і мріє про відкриття метро. В іншому разі скиглення "про метро" отримуємо від певної категорії неадекватів, які незрозуміло що роблять на finance.ua.До речі, практично всі робітники "робочих" професій (на яких тримається економіка) мають хоч якісь авто. І багато хто з них працює зараз.

о кожен сяде в дуповозку і трафік стане, збс! о кожен сяде в дуповозку і трафік стане, збс! Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так. да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.

Грипп в Киеве убивает максимум 6 людей в неделю. Число заболевших при этом 250000 зафиксированных в неделю. Лечится от 3 до 10 дней как без антибиотиков, так и с использованием.

Ковид убивает по наростающей и количество людей явно не тысячи в неделю, но смертность явно не 6 пациентов. Лечится от 18 дней до более месяца. Самый долго лечащийся в Китае провел два месяца на ИВЛ. Лекарств нет.

Хм... )))

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так. да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.

Грипп в Киеве убивает максимум 6 людей в неделю. Число заболевших при этом 250000 зафиксированных в неделю. Лечится от 3 до 10 дней как без антибиотиков, так и с использованием.

Ковид убивает по наростающей и количество людей явно не тысячи в неделю, но смертность явно не 6 пациентов. Лечится от 18 дней до более месяца. Самый долго лечащийся в Китае провел два месяца на ИВЛ. Лекарств нет.

Хм... )))

Давайте другой пример. Грипп в Киеве убивает максимум 6 людей в неделю. Число заболевших при этом 250000 зафиксированных в неделю. Лечится от 3 до 10 дней как без антибиотиков, так и с использованием.Ковид убивает по наростающей и количество людей явно не тысячи в неделю, но смертность явно не 6 пациентов. Лечится от 18 дней до более месяца. Самый долго лечащийся в Китае провел два месяца на ИВЛ. Лекарств нет.Хм... )))Давайте другой пример.

тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним .......Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так. да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.

О гриппе freeze уже написал.

тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода .....тобто вибір абоабо довго і з муками від голода

да уж мечта обывателя, но стоит вспомнить фразу из старого советского фильма - автомобилист первый раз радуется покупая автомобиль, а второй раз когда от него избавляется...



в Киеве во многих случаях проще и быстрее куда-либо добраться на метро чем на машине + нет проблемы где припорковать машину... да уж мечта обывателя, но стоит вспомнить фразу из старого советского фильма - автомобилист первый раз радуется покупая автомобиль, а второй раз когда от него избавляется...в Киеве во многих случаях проще и быстрее куда-либо добраться на метро чем на машине + нет проблемы где припорковать машину...

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так. да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.

Грипп в Киеве убивает максимум 6 людей в неделю. Число заболевших при этом 250000 зафиксированных в неделю. Лечится от 3 до 10 дней как без антибиотиков, так и с использованием.

Ковид убивает по наростающей и количество людей явно не тысячи в неделю, но смертность явно не 6 пациентов. Лечится от 18 дней до более месяца . Самый долго лечащийся в Китае провел два месяца на ИВЛ. Лекарств нет.

Хм... )))

Давайте другой пример. Грипп в Киеве убивает максимум 6 людей в неделю. Число заболевших при этом 250000 зафиксированных в неделю.Ковид убивает по наростающей и количество людей явно не тысячи в неделю, но смертность явно не 6 пациентов.. Самый долго лечащийся в Китае провел два месяца на ИВЛ.Хм... )))Давайте другой пример.

