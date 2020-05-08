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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11981199120012011202>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:57

  Slx написав:
  beee написав:Он, конечно, много болтает, но кто-то же ему это подсказал

глава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".

При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.

На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи

Трамп - это дед-жлоб. Вы можете послушать подобных дедов у подъезда/гаражей/наливаек на тему политики/индустриализации/экономики/здравоохранения если хотите и ваш аргумент "кто-то же ему подсказывает" так же будет работать.
Но не нужно это недоразумение из феодального мира и копию яныка американского разлива популяризировать, придавая ему значимость. Трамп - это уже ругательство, не даром вы его имя не использовали.

ЛАД, да, спасибо, но дожились - парацетамол приходится среди аптек искать ... в моей, например, суппозитарии по 40 грн в пакетиках.
  edvardd написав:шо 16 гривень на парацетомол жалко? аспирин повышает смертность от ковид19... кору тополя тоже есть нельзя...

Я вспомнил ситуацию, ранее тут описываемую, где женщина у аптеки мужика с горящими глазами увидела с криком "есть парацетамрл??!" и задумался вот. У меня где-то есть пластинка, но первый месяц карантина я среди своих привычных аптек парацетамол на сайтах не видел, так вот. Спасибо про кислоту.

да полно парацетамола, от 13 гривень:
https://www.aptekanizkihcen.ua/ru/ynfor ... vare/46996
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  stm написав:
  Тракторист написав:[quote="4959403:ЛАД"]"Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска"https://ria.ru/20200319/1568742369.html?in=t
Довольно интересная простенькая инфографика. Похожая на правду, несмотря на запрещённый источник.

в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...

Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним ;)

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.[/quote]

Давно корона уже переплюнула любую эпидемию гриппа, за исключением испанки и гонконгского, но последний явно превзойдет.
Если что смотрите на вордлметре оф.статистику, а то все время спрашиваете откуда данные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:02

  juristkostya написав:Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой.....

да уж мечта обывателя, но стоит вспомнить фразу из старого советского фильма - автомобилист первый раз радуется покупая автомобиль, а второй раз когда от него избавляется...

в Киеве во многих случаях проще и быстрее куда-либо добраться на метро чем на машине + нет проблемы где припорковать машину...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:05

  centurionus написав:
  ЛАД написав:
  centurionus написав:Ох, і паноптикум...
"Многія бєспокоятся" - це хто тут такий на гілці? Мєтроніщеброди? Хай пришлють фото хоч 5 тисяч у.о. з ніком своїм. "Пєрєжіватєлі"...

А Вы считаете, что миллионы людей могут не работать и спокойно жить?
Сколько времени?
И причем тут фото 5 тысяч у.о.?
Странно, но почему-то все страны переживают по поводу падения экономики и говорят о проблемах людей. Дураки, видимо!

Мабуть, Ви теж не автомобіліст. 5 тис. у.о. - "квиток" в світ авто (тобто початкова ціна авто, в яке не страшно сісти), в чарівний світ, де можна не морочитися з вентиляцією в метро.
Ті, хто цінує поради "форуму" та "переймається економікою" :wink: , вірогідно хоч частково вийшли в зелений кеш (сподіваюся, достатній для придбання авто). Можливо, до карантину хтось з таких наслідував Грету Тунберг та користувався метро, а тепер не може придбати/оформити авто, тому сидить з кешем і мріє про відкриття метро. В іншому разі скиглення "про метро" отримуємо від певної категорії неадекватів, які незрозуміло що роблять на finance.ua.
До речі, практично всі робітники "робочих" професій (на яких тримається економіка :!: ) мають хоч якісь авто. І багато хто з них працює зараз.

о кожен сяде в дуповозку і трафік стане, збс!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:07

  yama написав:
  stm написав:Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним ;)

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.

Грипп в Киеве убивает максимум 6 людей в неделю. Число заболевших при этом 250000 зафиксированных в неделю. Лечится от 3 до 10 дней как без антибиотиков, так и с использованием.
Ковид убивает по наростающей и количество людей явно не тысячи в неделю, но смертность явно не 6 пациентов. Лечится от 18 дней до более месяца. Самый долго лечащийся в Китае провел два месяца на ИВЛ. Лекарств нет.
Хм... )))
Давайте другой пример.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:09

  stm написав:
  yama написав:
  stm написав:Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним ;)

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.

Грипп в Киеве убивает максимум 6 людей в неделю. Число заболевших при этом 250000 зафиксированных в неделю. Лечится от 3 до 10 дней как без антибиотиков, так и с использованием.
Ковид убивает по наростающей и количество людей явно не тысячи в неделю, но смертность явно не 6 пациентов. Лечится от 18 дней до более месяца. Самый долго лечащийся в Китае провел два месяца на ИВЛ. Лекарств нет.
Хм... )))
Давайте другой пример.

тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:13

  yama написав:
  stm написав:.......
Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним ;)

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.

О гриппе freeze уже написал.
Но, вообще-то, пандемий уже давненько не было. А это к тому же совершенно новая болезнь, о которой толком ничего не известно было - ни заразность, ни летальность, ни осложнения, ни последствия даже лёгких заболеваний, ни ещё много чего. И не известно многое и до сих пор.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:19

  flyman написав:.....
тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода

Судя по описаниям, это вряд ли удастся. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:25

  Тракторист написав:
  juristkostya написав:Боже мой, какой лютый, непроходимый, дремучий совок: купил машину - поднялся над серой массой.....

да уж мечта обывателя, но стоит вспомнить фразу из старого советского фильма - автомобилист первый раз радуется покупая автомобиль, а второй раз когда от него избавляется...

в Киеве во многих случаях проще и быстрее куда-либо добраться на метро чем на машине + нет проблемы где припорковать машину...

Если жить недалеко от цивилизации, где рядом есть магазины, садик, школа, парк, тц, и работа рядом, то машина как бы и не нужна. Куда на ней ездить? На прогулку на такси значительно удобнее. Приехал в одно место, уехал из другого. И не волнует, если чужое авто поломается, попадёт в дтп, штрафонёт мент. Это при том, что такси выходит значительно дешевле поездок на своём авто
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:35

  stm написав:
  yama написав:
  stm написав:Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним ;)

да любая епидемия гриппа, просто никто раньше не заморачивался, не следил, и не пиарил так.

Грипп в Киеве убивает максимум 6 людей в неделю. Число заболевших при этом 250000 зафиксированных в неделю. Лечится от 3 до 10 дней как без антибиотиков, так и с использованием.
Ковид убивает по наростающей и количество людей явно не тысячи в неделю, но смертность явно не 6 пациентов. Лечится от 18 дней до более месяца. Самый долго лечащийся в Китае провел два месяца на ИВЛ. Лекарств нет.
Хм... )))
Давайте другой пример.

А как/чем лечиться? :shock:
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