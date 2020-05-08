Додано: Суб 09 тра, 2020 18:41

ЛАД написав: flyman написав: .....

тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода .....тобто вибір абоабо довго і з муками від голода

Судя по описаниям, это вряд ли удастся. Судя по описаниям, это вряд ли удастся.

Так, а что не так с описаниями? Вводят в искусственную кому, подключают к ИВЛ, и спокойно себе умираешь, даже не приходя в сознание.А вот, пойди, купи себе еды без денег. Или может кто-то бесплатно накормит? Или может денег займёт? Хотя нет, сейчас большинство сидит без денег, никто не займёт. Тогда только один выход - умереть. Причём не от болезни, и не от того, что еды нет в магазинах. Она есть, только тебе её никто не даст.А сбережения имеют тенденцию когда-нибудь заканчиваться. Причём, если у вас есть деньги, чтоб пережить кризис, это не значит, что они есть у всех ваших соседей и случайных прохожих. Они сначала могут вас попросить вежливо поделиться. А в случае отказа, ещё раз просить, только уже не очень вежливо.