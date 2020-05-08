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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1199120012011202>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:41

  Тракторист написав:
  stm написав:
  Тракторист написав:в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...

Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним ;)

если говорить об Украине, то более опасными являються эпидемии туберкулёза иш СПИДа, которые дляться уже более 10 лет - например от туберкулёза умирает в среднем 330-340 человек в месяц, а от СПИДа примерно 250 человек в месяц...

Опять в молоко. Это проблема - да. Но это не эпидемия.
Эпиде́мия (греч. επιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации.

У нас туберкулёз или СПИД значительно превышает обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости?
И я Вам открою секрет про опять же улучшения в помощи таким людям при использовании лекарств. Они правда чертовски дорогие, именно поэтому смертность от этих болезней у нас выше.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:41

  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода

Судя по описаниям, это вряд ли удастся. :mrgreen:

Так, а что не так с описаниями? Вводят в искусственную кому, подключают к ИВЛ, и спокойно себе умираешь, даже не приходя в сознание.
А вот, пойди, купи себе еды без денег. Или может кто-то бесплатно накормит? Или может денег займёт? Хотя нет, сейчас большинство сидит без денег, никто не займёт. Тогда только один выход - умереть. Причём не от болезни, и не от того, что еды нет в магазинах. Она есть, только тебе её никто не даст.
А сбережения имеют тенденцию когда-нибудь заканчиваться. Причём, если у вас есть деньги, чтоб пережить кризис, это не значит, что они есть у всех ваших соседей и случайных прохожих. Они сначала могут вас попросить вежливо поделиться. А в случае отказа, ещё раз просить, только уже не очень вежливо.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если вы Трампа опустили ниже алкашей, то мычание зе-блей - как игра членом по роялю.
А то, что эпидемия исчезнет и без вакцины, которую в потугах никто и не родит - как раз более вероятно
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Vadim V написав:А как/чем лечиться?

Комаровский вчера говорил про гепарин и Ремдесивир (Япония).
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:55

  varlo написав:
  Vadim V написав:А как/чем лечиться?

Комаровский вчера говорил про гепарин и Ремдесивир (Япония).

А позавчера он говорил ..., а позапозавчера он советовал третье .
Бабушки на лавочке сегодня советовали лечиться 0,5 на ночь мелкими глотками и синюю лампу включать каждые пол часа...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:
  centurionus написав:Мабуть, Ви теж не автомобіліст. 5 тис. у.о. - "квиток" в світ авто (тобто початкова ціна авто, в яке не страшно сісти), в чарівний світ, де можна не морочитися з вентиляцією в метро.
Ті, хто цінує поради "форуму" та "переймається економікою" :wink: , вірогідно хоч частково вийшли в зелений кеш (сподіваюся, достатній для придбання авто). Можливо, до карантину хтось з таких наслідував Грету Тунберг та користувався метро, а тепер не може придбати/оформити авто, тому сидить з кешем і мріє про відкриття метро. В іншому разі скиглення "про метро" отримуємо від певної категорії неадекватів, які незрозуміло що роблять на finance.ua.
До речі, практично всі робітники "робочих" професій (на яких тримається економіка :!: ) мають хоч якісь авто. І багато хто з них працює зараз.

о кожен сяде в дуповозку і трафік стане, збс!

Так вже. Останній раз виїздив в центр у справах, запарковано все сильніше, ніж до карантину, подекуди в два ряди там, де раніше і не ставили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:07

  stm написав:И я Вам открою секрет про опять же улучшения в помощи таким людям при использовании лекарств. Они правда чертовски дорогие, именно поэтому смертность от этих болезней у нас выше.


Индийские лекарства от СПИДа не очень дорогие, тем более по всяким грантам, они у нас выдаются бесплатно. И в принципе многие уже не одно десятилетие живут с ВИЧ, одна таблетка утром, одна вечером, и живи сколько хочешь. Не отслеживал, но может сейчас как говорил герой Папанова - достаточно одной таблэтки (с)
Вон известный российский ведущий Павел Лобков уже 17 лет с ВИЧ, и бодрый и энергичный, баскетболист Мэджик Джонсон уже 30 лет с ВИЧ, тоже бодр и энергичен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:16

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода

Судя по описаниям, это вряд ли удастся. :mrgreen:

Так, а что не так с описаниями? Вводят в искусственную кому, подключают к ИВЛ, и спокойно себе умираешь, даже не приходя в сознание.

С описаниями всё так.
Не знаю, чувствует ли что-либо человек в искусственной коме под ИВЛ, но до этого точно, мягко говоря, неприятно.
А вот, пойди, купи себе еды без денег. Или может кто-то бесплатно накормит? Или может денег займёт? Хотя нет, сейчас большинство сидит без денег, никто не займёт. Тогда только один выход - умереть. Причём не от болезни, и не от того, что еды нет в магазинах. Она есть, только тебе её никто не даст.
А сбережения имеют тенденцию когда-нибудь заканчиваться. Причём, если у вас есть деньги, чтоб пережить кризис, это не значит, что они есть у всех ваших соседей и случайных прохожих. Они сначала могут вас попросить вежливо поделиться. А в случае отказа, ещё раз просить, только уже не очень вежливо.

Какую-то работу, чтобы не умереть с голоду, всё же можно найти. А с 12-го станет полегче. Будем надеяться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:18

  stm написав:Опять в молоко. Это проблема - да. Но это не эпидемия.
Эпиде́мия (греч. επιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации.

У нас туберкулёз или СПИД значительно превышает обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости?

Эпидемия гриппа у нас фиксируется стабильно почти каждый год. Это привычная болезнь, она прогнозируемо приходит в октябре и прогнозируемо отступает к концу зимы.
Что не мешает ей приобретать статус эпидемии, если охвачено свыше 5% населения.

Аналогично с туберкулёзом: его эпидемия в Украине имеет место аж с 1995 года по настоящее время.

То есть, "привычная" болезнь запросто может быть эпидемией.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 09 тра, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:24

  juristkostya написав:Эпидемия гриппа у нас фиксируется стабильно почти каждый год. Это привычная болезнь, она прогнозируемо приходит в октябре и прогнозируемо отступает к концу зимы.
Что не мешает ей приобретать статус эпидемии, если охвачено свыше 5% населения.

Аналогично с туберкулёзом: его эпидемия в Украине имеет место аж с 1995 года по настоящее время.

То есть, "привычная" болезнь запросто может быть эпидемией.

Есть народная итальянская мудрость: никогда не доверяй прогнозу погоды и юристу )))))))
Константин, Вы тоже из Харькова? Я на вашей стороне, призыв к властям: "не мешайте Кернесу,откройте людям метро! А себе статистику!!!" :)
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