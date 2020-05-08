Тракторист написав:в том то и проблема, что при более опасных эпидемиях никто особо не беспокоился, а при нынешей вдруг почти весь мир сошёл с ума...
Напомните, пожалуйста, более опасные эпидемии: год, количество жертв, количество заболевших, период эпидемии? Сравним
если говорить об Украине, то более опасными являються эпидемии туберкулёза иш СПИДа, которые дляться уже более 10 лет - например от туберкулёза умирает в среднем 330-340 человек в месяц, а от СПИДа примерно 250 человек в месяц...
Опять в молоко. Это проблема - да. Но это не эпидемия. Эпиде́мия (греч. επιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации.
У нас туберкулёз или СПИД значительно превышает обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости? И я Вам открою секрет про опять же улучшения в помощи таким людям при использовании лекарств. Они правда чертовски дорогие, именно поэтому смертность от этих болезней у нас выше.
flyman написав:..... тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода
Судя по описаниям, это вряд ли удастся.
Так, а что не так с описаниями? Вводят в искусственную кому, подключают к ИВЛ, и спокойно себе умираешь, даже не приходя в сознание. А вот, пойди, купи себе еды без денег. Или может кто-то бесплатно накормит? Или может денег займёт? Хотя нет, сейчас большинство сидит без денег, никто не займёт. Тогда только один выход - умереть. Причём не от болезни, и не от того, что еды нет в магазинах. Она есть, только тебе её никто не даст. А сбережения имеют тенденцию когда-нибудь заканчиваться. Причём, если у вас есть деньги, чтоб пережить кризис, это не значит, что они есть у всех ваших соседей и случайных прохожих. Они сначала могут вас попросить вежливо поделиться. А в случае отказа, ещё раз просить, только уже не очень вежливо.
centurionus написав:Мабуть, Ви теж не автомобіліст. 5 тис. у.о. - "квиток" в світ авто (тобто початкова ціна авто, в яке не страшно сісти), в чарівний світ, де можна не морочитися з вентиляцією в метро. Ті, хто цінує поради "форуму" та "переймається економікою" , вірогідно хоч частково вийшли в зелений кеш (сподіваюся, достатній для придбання авто). Можливо, до карантину хтось з таких наслідував Грету Тунберг та користувався метро, а тепер не може придбати/оформити авто, тому сидить з кешем і мріє про відкриття метро. В іншому разі скиглення "про метро" отримуємо від певної категорії неадекватів, які незрозуміло що роблять на finance.ua. До речі, практично всі робітники "робочих" професій (на яких тримається економіка ) мають хоч якісь авто. І багато хто з них працює зараз.
о кожен сяде в дуповозку і трафік стане, збс!
Так вже. Останній раз виїздив в центр у справах, запарковано все сильніше, ніж до карантину, подекуди в два ряди там, де раніше і не ставили.
stm написав:И я Вам открою секрет про опять же улучшения в помощи таким людям при использовании лекарств. Они правда чертовски дорогие, именно поэтому смертность от этих болезней у нас выше.
Индийские лекарства от СПИДа не очень дорогие, тем более по всяким грантам, они у нас выдаются бесплатно. И в принципе многие уже не одно десятилетие живут с ВИЧ, одна таблетка утром, одна вечером, и живи сколько хочешь. Не отслеживал, но может сейчас как говорил герой Папанова - достаточно одной таблэтки (с) Вон известный российский ведущий Павел Лобков уже 17 лет с ВИЧ, и бодрый и энергичный, баскетболист Мэджик Джонсон уже 30 лет с ВИЧ, тоже бодр и энергичен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
flyman написав:..... тобто вибір або вмерти швидко і без мук від короновіруса або довго і з муками від голода
Судя по описаниям, это вряд ли удастся.
Так, а что не так с описаниями? Вводят в искусственную кому, подключают к ИВЛ, и спокойно себе умираешь, даже не приходя в сознание.
С описаниями всё так. Не знаю, чувствует ли что-либо человек в искусственной коме под ИВЛ, но до этого точно, мягко говоря, неприятно.
А вот, пойди, купи себе еды без денег. Или может кто-то бесплатно накормит? Или может денег займёт? Хотя нет, сейчас большинство сидит без денег, никто не займёт. Тогда только один выход - умереть. Причём не от болезни, и не от того, что еды нет в магазинах. Она есть, только тебе её никто не даст. А сбережения имеют тенденцию когда-нибудь заканчиваться. Причём, если у вас есть деньги, чтоб пережить кризис, это не значит, что они есть у всех ваших соседей и случайных прохожих. Они сначала могут вас попросить вежливо поделиться. А в случае отказа, ещё раз просить, только уже не очень вежливо.
Какую-то работу, чтобы не умереть с голоду, всё же можно найти. А с 12-го станет полегче. Будем надеяться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
stm написав:Опять в молоко. Это проблема - да. Но это не эпидемия. Эпиде́мия (греч. επιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации.
У нас туберкулёз или СПИД значительно превышает обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости?
Эпидемия гриппа у нас фиксируется стабильно почти каждый год. Это привычная болезнь, она прогнозируемо приходит в октябре и прогнозируемо отступает к концу зимы. Что не мешает ей приобретать статус эпидемии, если охвачено свыше 5% населения.
Аналогично с туберкулёзом: его эпидемия в Украине имеет место аж с 1995 года по настоящее время.
То есть, "привычная" болезнь запросто может быть эпидемией.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 09 тра, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Эпидемия гриппа у нас фиксируется стабильно почти каждый год. Это привычная болезнь, она прогнозируемо приходит в октябре и прогнозируемо отступает к концу зимы. Что не мешает ей приобретать статус эпидемии, если охвачено свыше 5% населения.
Аналогично с туберкулёзом: его эпидемия в Украине имеет место аж с 1995 года по настоящее время.
То есть, "привычная" болезнь запросто может быть эпидемией.
Есть народная итальянская мудрость: никогда не доверяй прогнозу погоды и юристу ))))))) Константин, Вы тоже из Харькова? Я на вашей стороне, призыв к властям: "не мешайте Кернесу,откройте людям метро! А себе статистику!!!"