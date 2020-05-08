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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1199120012011202

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:24

  stm написав:
  juristkostya написав:Эпидемия гриппа у нас фиксируется стабильно почти каждый год. Это привычная болезнь, она прогнозируемо приходит в октябре и прогнозируемо отступает к концу зимы.
Что не мешает ей приобретать статус эпидемии, если охвачено свыше 5% населения.

Аналогично с туберкулёзом: его эпидемия в Украине имеет место аж с 1995 года по настоящее время.

То есть, "привычная" болезнь запросто может быть эпидемией.

Есть народная итальянская мудрость: никогда не доверяй прогнозу погоды и юристу )))))))
Константин, Вы тоже из Харькова? Я на вашей стороне, призыв к властям: "не мешайте Кернесу,откройте людям метро! А себе статистику!!!" :)

я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?
juristkostya
 
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