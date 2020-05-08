stm написав:juristkostya написав:Эпидемия гриппа у нас фиксируется стабильно почти каждый год. Это привычная болезнь, она прогнозируемо приходит в октябре и прогнозируемо отступает к концу зимы.
Что не мешает ей приобретать статус эпидемии, если охвачено свыше 5% населения.
Аналогично с туберкулёзом: его эпидемия в Украине имеет место аж с 1995 года по настоящее время.
То есть, "привычная" болезнь запросто может быть эпидемией.
Есть народная итальянская мудрость: никогда не доверяй прогнозу погоды и юристу )))))))
Константин, Вы тоже из Харькова? Я на вашей стороне, призыв к властям: "не мешайте Кернесу,откройте людям метро! А себе статистику!!!"
я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?