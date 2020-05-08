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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:24
stm написав: juristkostya написав:
Эпидемия гриппа у нас фиксируется стабильно почти каждый год. Это привычная болезнь, она прогнозируемо приходит в октябре и прогнозируемо отступает к концу зимы.
Что не мешает ей приобретать статус эпидемии, если охвачено свыше 5% населения.
Аналогично с туберкулёзом: его эпидемия в Украине имеет место аж с 1995 года по настоящее время.
То есть, "привычная" болезнь запросто может быть эпидемией.
Есть народная итальянская мудрость: никогда не доверяй прогнозу погоды и юристу )))))))
Константин, Вы тоже из Харькова? Я на вашей стороне, призыв к властям: "не мешайте Кернесу,откройте людям метро! А себе статистику!!!"
я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?
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juristkostya
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:31
[quote="4959621:Slx"]По поводу бешеного дефицита на парацетамол как в первый месяц карантина, так и бешеных наценок до сих пор (судя по моей аптеке) я только что увидел, роясь в аптечке:
[i][b]Цитрамон[/b][/i], судя по инструкции, состоит из ацитилсалиц. к-ты (240мг), [b]парацетамола (180мг)[/b], кофеина (30мг). Другими словами Парацетамол на 40%.
Кто что скажет по возможному действию остальных 60% действующих веществ на человека с симптомом повышенной температуры из-за возможного орви/коронавируса и целесообразности использования?[/quote]лучше парацетамол до 4 грамм
Суточная доза нет аспирину нет бруфену не вникайте почему покупайте самый дешевый все работает
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:31
juristkostya написав:
я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?
Я понимаю что оппонентам жмёт что у нас впервые в жизни я наблюдаю картину когда оппозиционная партия способна собрать подписи монобольшинства и внести проект на голосование. Потом их всё равно кинули, но я надеюсь, что у нас наконец заработает принцип возможности даже принимать законы оппозиции, а не батя сказал за такой-то жать кнопочку. Далее на г+г я вижу главу МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры. Блин, так можно и от эпидемии туберкулёза избавиться, представляете?! И она ни вас, ни меня беспокоить не будет...
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:35
stm написав: juristkostya написав:
я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?
Я понимаю что оппонентам жмёт что у нас впервые в жизни я наблюдаю картину когда оппозиционная партия способна собрать подписи монобольшинства и внести проект на голосование. Потом их всё равно кинули, но я надеюсь, что у нас наконец заработает принцип возможности даже принимать законы оппозиции, а не батя сказал за такой-то жать кнопочку. Далее на г+г я вижу главу МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры. Блин, так можно и от эпидемии туберкулёза избавиться, представляете?! И она ни вас, ни меня беспокоить не будет...
судя по всему, вы смотрите ТВ.
Это вполне может быть причиной неспособности выделить ключевые критерии понятия "эпидемия".
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juristkostya
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:41
stm написав:
МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры.
3 месяца надо в стационаре лежать. Так раньше было, вряд ли сейчас что-то существенно изменилось.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:45
Мизантрóп
Vadim V написав:
.........
А как/чем лечиться?
вчера давал ссылку на 100%-ый метод:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:49
juristkostya написав:
я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?
Від сухот і СНІДу є ліки, навіть вже проти гепатиту С є. Були б тільки гроші і бажання вилікуватися чи заморозити хворобу.
Коли проти ковіду будуть ліки чи вакцина, тоді і він буде звичним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:51
lapay написав:
Від сухот і СНІДу є ліки, навіть вже проти гепатиту С є. Були б тільки гроші і бажання вилікуватися чи заморозити хворобу.
Изучайте нормативные документы: наличие/отсутствие лекарств не является критерием эпидемии.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:54
stm написав:
.....
Я понимаю что оппонентам жмёт что у нас впервые в жизни я наблюдаю картину когда оппозиционная партия способна собрать подписи монобольшинства и внести проект на голосование. Потом их всё равно кинули, но я надеюсь, что у нас наконец заработает принцип возможности даже принимать законы оппозиции, а не батя сказал за такой-то жать кнопочку. Далее на г+г я вижу главу МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры. Блин, так можно и от эпидемии туберкулёза избавиться, представляете?! И она ни вас, ни меня беспокоить не будет...
Этот пост не очень понял. Несколько сумбурно.
Спор о метро смысла не имеет. В новой постанове запрет остался.
Независимо от желаний Кернеса и наших/ваших мнений и взглядов.
Так что пока метро не будет.
Так же, как самоизоляция 60+.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:57
juristkostya написав:
судя по всему, вы смотрите ТВ.
Это вполне может быть причиной неспособности выделить ключевые критерии понятия "эпидемия".
Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно. Даже Россия24 смотрю, очень тяжело, но чем больше в прайм тайм говорят как плохо Украине, тем более понятно, что мы не братья более, а прямые конкуренты. И их как раз наша эпидемия туберкулёза и закрытие диспансеров так беспокоят, и мы ж сан.ипидем закрыли, вообще беспомощны перед эпидемиями стали, а они орлы и 25 инстанций не закрытых и миллион научных деятелей расскажут про воздухообмен в метро. И по 6000 в день, хорошо что болезнь менее опасна других эпидемий гриппа или туберкулёза, правда?...
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