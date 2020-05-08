Додано: Суб 09 тра, 2020 20:31

juristkostya написав: я правильно понял, что возражений по существу не нашлось? я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?

Я понимаю что оппонентам жмёт что у нас впервые в жизни я наблюдаю картину когда оппозиционная партия способна собрать подписи монобольшинства и внести проект на голосование. Потом их всё равно кинули, но я надеюсь, что у нас наконец заработает принцип возможности даже принимать законы оппозиции, а не батя сказал за такой-то жать кнопочку. Далее на г+г я вижу главу МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры. Блин, так можно и от эпидемии туберкулёза избавиться, представляете?! И она ни вас, ни меня беспокоить не будет...