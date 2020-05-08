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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12001201120212031204>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:24

  stm написав:
  juristkostya написав:Эпидемия гриппа у нас фиксируется стабильно почти каждый год. Это привычная болезнь, она прогнозируемо приходит в октябре и прогнозируемо отступает к концу зимы.
Что не мешает ей приобретать статус эпидемии, если охвачено свыше 5% населения.

Аналогично с туберкулёзом: его эпидемия в Украине имеет место аж с 1995 года по настоящее время.

То есть, "привычная" болезнь запросто может быть эпидемией.

Есть народная итальянская мудрость: никогда не доверяй прогнозу погоды и юристу )))))))
Константин, Вы тоже из Харькова? Я на вашей стороне, призыв к властям: "не мешайте Кернесу,откройте людям метро! А себе статистику!!!" :)

я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:31

[quote="4959621:Slx"]По поводу бешеного дефицита на парацетамол как в первый месяц карантина, так и бешеных наценок до сих пор (судя по моей аптеке) я только что увидел, роясь в аптечке:
[i][b]Цитрамон[/b][/i], судя по инструкции, состоит из ацитилсалиц. к-ты (240мг), [b]парацетамола (180мг)[/b], кофеина (30мг). Другими словами Парацетамол на 40%.
Кто что скажет по возможному действию остальных 60% действующих веществ на человека с симптомом повышенной температуры из-за возможного орви/коронавируса и целесообразности использования?[/quote]лучше парацетамол до 4 грамм
Суточная доза нет аспирину нет бруфену не вникайте почему покупайте самый дешевый все работает
choca
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:31

  juristkostya написав:я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?

Я понимаю что оппонентам жмёт что у нас впервые в жизни я наблюдаю картину когда оппозиционная партия способна собрать подписи монобольшинства и внести проект на голосование. Потом их всё равно кинули, но я надеюсь, что у нас наконец заработает принцип возможности даже принимать законы оппозиции, а не батя сказал за такой-то жать кнопочку. Далее на г+г я вижу главу МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры. Блин, так можно и от эпидемии туберкулёза избавиться, представляете?! И она ни вас, ни меня беспокоить не будет...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:35

  stm написав:
  juristkostya написав:я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?

Я понимаю что оппонентам жмёт что у нас впервые в жизни я наблюдаю картину когда оппозиционная партия способна собрать подписи монобольшинства и внести проект на голосование. Потом их всё равно кинули, но я надеюсь, что у нас наконец заработает принцип возможности даже принимать законы оппозиции, а не батя сказал за такой-то жать кнопочку. Далее на г+г я вижу главу МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры. Блин, так можно и от эпидемии туберкулёза избавиться, представляете?! И она ни вас, ни меня беспокоить не будет...

судя по всему, вы смотрите ТВ.
Это вполне может быть причиной неспособности выделить ключевые критерии понятия "эпидемия".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры.

3 месяца надо в стационаре лежать. Так раньше было, вряд ли сейчас что-то существенно изменилось.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:45

  Vadim V написав:.........
А как/чем лечиться? :shock:

Мизантрóп вчера давал ссылку на 100%-ый метод:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:49

  juristkostya написав:я правильно понял, что возражений по существу не нашлось?

Від сухот і СНІДу є ліки, навіть вже проти гепатиту С є. Були б тільки гроші і бажання вилікуватися чи заморозити хворобу.
Коли проти ковіду будуть ліки чи вакцина, тоді і він буде звичним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Від сухот і СНІДу є ліки, навіть вже проти гепатиту С є. Були б тільки гроші і бажання вилікуватися чи заморозити хворобу.
Изучайте нормативные документы: наличие/отсутствие лекарств не является критерием эпидемии.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:54

  stm написав:.....
Я понимаю что оппонентам жмёт что у нас впервые в жизни я наблюдаю картину когда оппозиционная партия способна собрать подписи монобольшинства и внести проект на голосование. Потом их всё равно кинули, но я надеюсь, что у нас наконец заработает принцип возможности даже принимать законы оппозиции, а не батя сказал за такой-то жать кнопочку. Далее на г+г я вижу главу МОЗ с которым не согласна заместитель которая представлена от партии Голос. И чёрт, что ж она говорит, что научно доказано, что если пациент с открытой формой туберкулёза принимает курс лекарств в течение 2 недель он более не заразен окружающим и не надо держаться за тубдиспансеры. Блин, так можно и от эпидемии туберкулёза избавиться, представляете?! И она ни вас, ни меня беспокоить не будет...

Этот пост не очень понял. Несколько сумбурно.

Спор о метро смысла не имеет. В новой постанове запрет остался.
Независимо от желаний Кернеса и наших/ваших мнений и взглядов.
Так что пока метро не будет.
Так же, как самоизоляция 60+.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:57

  juristkostya написав:судя по всему, вы смотрите ТВ.
Это вполне может быть причиной неспособности выделить ключевые критерии понятия "эпидемия".

Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно. Даже Россия24 смотрю, очень тяжело, но чем больше в прайм тайм говорят как плохо Украине, тем более понятно, что мы не братья более, а прямые конкуренты. И их как раз наша эпидемия туберкулёза и закрытие диспансеров так беспокоят, и мы ж сан.ипидем закрыли, вообще беспомощны перед эпидемиями стали, а они орлы и 25 инстанций не закрытых и миллион научных деятелей расскажут про воздухообмен в метро. И по 6000 в день, хорошо что болезнь менее опасна других эпидемий гриппа или туберкулёза, правда?...
stm
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