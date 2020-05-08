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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1201120212031204>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:00

  juristkostya написав:
  lapay написав:Від сухот і СНІДу є ліки, навіть вже проти гепатиту С є. Були б тільки гроші і бажання вилікуватися чи заморозити хворобу.
Изучайте нормативные документы: наличие/отсутствие лекарств не является критерием эпидемии.

Не является.
Но lapay писал не об этом. А о том, почему короне уделяется значительно большее внимание, чем туберкулёзу или СПИДу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но lapay писал не об этом.
ну я ж не виноват, что человек не понял предмет обсуждения и встрял невпопад.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:08

  juristkostya написав:
  lapay написав:Від сухот і СНІДу є ліки, навіть вже проти гепатиту С є. Були б тільки гроші і бажання вилікуватися чи заморозити хворобу.
Изучайте нормативные документы: наличие/отсутствие лекарств не является критерием эпидемии.

Так що там, по цим паперам, герпес - це епідемія, чи ні?
Радикального лікування немає, вакцини нема, зараженість популяції колосальна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:10

  lapay написав:Так що там, по цим паперам, герпес - це епідемія, чи ні?
Радикального лікування немає, вакцини нема, зараженість популяції колосальна.

В смысле? Вы хотите, чтобы я для вас порылся в документах Минздрава? Это не дорого, но совсем бесплатно вряд ли.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.


Чтобы умереть от туберкулеза сейчас надо сильно постараться, и быть либо бомжом, либо конченым наркоманом, либо запойным алкоголиком.
Много десятилетий не слышал уже, чтобы профессор такой то или программист такой то умер от туберкулеза.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Чтобы умереть от туберкулеза сейчас надо сильно постараться, и быть либо бомжом, либо конченым наркоманом, либо запойным алкоголиком.
Много десятилетий не слышал уже, чтобы профессор такой то или программист такой то умер от туберкулеза.

а теперь представьте, сколько усилий надо приложить, чтобы помереть от короновируса.
Вон у итальянцев в категории "80+" умерло порядка 0,35% населения - попробуй пролезть в это игольное ушко.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:15

  juristkostya написав:
  lapay написав:Так що там, по цим паперам, герпес - це епідемія, чи ні?
Радикального лікування немає, вакцини нема, зараженість популяції колосальна.

В смысле? Вы хотите, чтобы я для вас порылся в документах Минздрава? Это не дорого, но совсем бесплатно вряд ли.

В сенсі, що не треба епідемічні критерії для ОРВІ натягували на всі інфекційні хвороби.
Летальність, інвалідність, лікарняний період і т.д., у різних хвороб різний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:17

  juristkostya написав:
  stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.

Так мы и закроем турбдиспансеры, а заместо купим лекарств заморских. Вы ж такой умный, возьмите прививки Европы и найдите там туберкулёзную БЦЖ. А нет её там, и турбдиспансеров нет, и эпидемии туберкулёза нет с 70х...
И СИЗО лукьяновское представило вип палаты, за деньги пока. И СИЗО хотят реформировать - рассадник туберкулёза.
А с этой заразой ковидом тоже будем за ЕС паровозиком, глядишь и вылезем.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:В сенсі, що не треба епідемічні критерії для ОРВІ натягували на всі інфекційні хвороби.
Летальність, інвалідність, лікарняний період і т.д., у різних хвороб різний.
а с этим кто-то здесь спорил?
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