stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.
Так мы и закроем турбдиспансеры, а заместо купим лекарств заморских. Вы ж такой умный, возьмите прививки Европы и найдите там туберкулёзную БЦЖ. А нет её там, и турбдиспансеров нет, и эпидемии туберкулёза нет с 70х... И СИЗО лукьяновское представило вип палаты, за деньги пока. И СИЗО хотят реформировать - рассадник туберкулёза. А с этой заразой ковидом тоже будем за ЕС паровозиком, глядишь и вылезем.
Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?