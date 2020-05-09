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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12021203120412051206>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:18

  stm написав:
  juristkostya написав:
  stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.

Так мы и закроем турбдиспансеры, а заместо купим лекарств заморских. Вы ж такой умный, возьмите прививки Европы и найдите там туберкулёзную БЦЖ. А нет её там, и турбдиспансеров нет, и эпидемии туберкулёза нет с 70х...
И СИЗО лукьяновское представило вип палаты, за деньги пока. И СИЗО хотят реформировать - рассадник туберкулёза.
А с этой заразой ковидом тоже будем за ЕС паровозиком, глядишь и вылезем.

Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:21

  juristkostya написав:Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?

Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.

- откуда значение 5%?
- откуда утверждение, что эпидемия туберкулёза в Украине ликвидирована?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:24

  juristkostya написав:
  lapay написав:В сенсі, що не треба епідемічні критерії для ОРВІ натягували на всі інфекційні хвороби.
Летальність, інвалідність, лікарняний період і т.д., у різних хвороб різний.
а с этим кто-то здесь спорил?

Так як, по-вашому, ковід - це епідемія, пандемія, спалах чи фейк? Бо якось не зрозуміло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:31

  lapay написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав:В сенсі, що не треба епідемічні критерії для ОРВІ натягували на всі інфекційні хвороби.
Летальність, інвалідність, лікарняний період і т.д., у різних хвороб різний.
а с этим кто-то здесь спорил?

Так як, по-вашому, ковід - це епідемія, пандемія, спалах чи фейк? Бо якось не зрозуміло.

относительно короновируса наш Минздрав пока не утвердил специальных критериев эпидпорога.
Поэтому, пользуемся общими критериями для ОРВИ. А это 5% населения.
Мы пока явно не дотягиваем.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:36

  juristkostya написав:Поэтому, пользуемся общими критериями для ОРВИ. А это 5% населения.


ОРВИ - это несколько десятков заболеваний, загнанных под одну гребёнку, которые между собой никто не идентифицирует. Поэтому и пять процентов порог. Сомневаюсь, что хотя бы один из аденовирусов, старых коронавирусов, парагриппов и тд. когда-то в одиночку дотягивал в последние годы у нас до 5 процентов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:38

  freeze написав:
  juristkostya написав:Поэтому, пользуемся общими критериями для ОРВИ. А это 5% населения.


ОРВИ - это несколько десятков заболеваний, загнанных под одну гребёнку, которые между собой никто не идентифицирует. Поэтому и пять процентов порог. Сомневаюсь, что хотя бы один из аденовирусов, старых коронавирусов, парагриппов и тд. когда-то в одиночку дотягивал в последние годы у нас до 5 процентов.

очевидно, вам стоит выйти с инициативой на Минздрав, рассказать им что к чему.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:39

  juristkostya написав:
  freeze написав:
  juristkostya написав:Поэтому, пользуемся общими критериями для ОРВИ. А это 5% населения.


ОРВИ - это несколько десятков заболеваний, загнанных под одну гребёнку, которые между собой никто не идентифицирует. Поэтому и пять процентов порог. Сомневаюсь, что хотя бы один из аденовирусов, старых коронавирусов, парагриппов и тд. когда-то в одиночку дотягивал в последние годы у нас до 5 процентов.

очевидно, вам стоит выйти с инициативой на Минздрав, рассказать им что к чему.


Да они и без меня знают, какой смысл тратить деньги на дорогие анализы насморка, обычного кашля и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:42

  freeze написав:
Да они и без меня знают, какой смысл тратить деньги на дорогие анализы насморка, обычного кашля и тд.

развиваем вашу мысль:
Они не нашли оснований удвердить под ковид-19 отдельное значение эпидпорога. Очевидно, с их точки зрения, он в одном ряду с этими всеми "насморками, обычными кашлями и тд"
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:44

За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...
Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.
По прежнему:
- вируса нет, это мистификация
- вирус есть, но он не опаснее гриппа
- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало
- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)
- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)
- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит
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