Додано: Суб 09 тра, 2020 21:44

За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...

Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.

По прежнему:

- вируса нет, это мистификация

- вирус есть, но он не опаснее гриппа

- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало

- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)

- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)

- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит